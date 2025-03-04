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聯邦去DEI命令到期 紐約各大學響應不積極

記者曹馨元╱紐約報導
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川普政府於上月下令，要求全美各大學在3月前取消多元、平等、包容(DEI)政策，如今去DEI化的期限已過，而紐約各校的響應卻並不積極。圖為紐約哥倫比亞大學。(路透)
川普政府於上月下令，要求全美各大學在3月前取消多元、平等、包容(DEI)政策，如今去DEI化的期限已過，而紐約各校的響應卻並不積極。圖為紐約哥倫比亞大學。(路透)

川普政府於上月下令，要求全美各大學在2月28日前取消多元、平等、包容(DEI)政策，否則可能會被剝奪聯邦資金撥款；如今，去DEI化的期限已過，而紐約各校的響應卻並不積極，政策變化幅度較小。

2月14日，美國聯邦教育部曾致信全美所有學校，要求校方在兩周內取消一切以種族為區分基礎的政策；此舉將最高法院2023年針對大學招生平權的裁決擴大至財務援助、教職工雇用等各項校內事務。

在與Daily News的採訪中，紐約大學(NYU)行政管理教授馬庫斯(Ann Marcus)表示，相較全美其他學校，紐約市各校的總體反應更偏向於「一種觀望的姿態」；因校方無法斷定聯邦政策的嚴重性，多數紐約學校採取的政策變動更為保守。

其中，紐約州立大學(State University of New York)重申將堅持DEI政策，校長金恩(John King)在上周強調，學校無意在多樣性及包容性方面做出任何讓步；金恩表示，如「非洲裔領袖計畫」等政策將會繼續，如今只是會將計畫開放給所有人。

而哥倫比亞大學(Columbia University)則採取了更多行動以與聯邦政策步調一致；目前，哥大已撤回部分課程的公開DEI聲明、移除教職工的多樣性數據資料，並修改了多元文化畢業活動的行事曆。哥大代理校長阿姆斯特朗(Katrina Armstrong)在致全校師生的郵件中寫到，校方一直在「積極準備」以應對聯邦政策的改變，「我們無法預測所有將會發生的事，但我們正積極計畫，將最壞影響減輕」。

在總統川普之子拜倫·川普(Barron Trump)就讀的紐約大學，儘管部分教職工對此聯邦規定的不確定性表達了擔憂，校方仍避免採取任何官方立場。教務長多匹克(Georgina Dopico)在發布於2月18日的一份備忘錄中表示，全校所有團隊正密切關注政策發展，「紐約大學的核心價值和承諾保持不變」。

川普 紐約大學 哥大

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