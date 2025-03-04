租戶資源博覽會 理查茲聆聽社區訴求

皇后區區長理查茲(左)出席社區資源博覽會，與市消防局攤位人員合影。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr)近期出席「區公所進駐社區」(Borough Hall on Your Block)項目中的NYCHA Bland Houses租戶資源博覽會，與市府機構及社區組織攜手，為居民提供服務並聆聽社區訴求。

Bland Houses租戶協會主席沃拉克利安(Bridget Warachlian)在活動中向理查茲反映，社區內無家可歸者與毒品 問題日益嚴重，影響居民安全與生活品質。她指出，由於建築物門鎖損壞，任何人都能隨意闖入，無家可歸者經常進入大樓，在大廳或地下室過夜，甚至在公共區域隨地便溺，導致衛生與安全隱憂增加。

沃拉克利安說，「這已不只是個別樓棟的問題，而是整個社區都在面對的困境，居民每天都擔心是否會遇到危險，而監視系統的覆蓋範圍不足，也讓執法變得更加困難。」她希望市府能夠立即修復門鎖，增設監視器，並加強巡邏，以確保居民的基本安全。

此外，她也提出，社區內的老年中心(Senior Center)長期關閉，導致長者無處可去，也無法獲得穩定的餐點供應。她質疑，「我們的長者沒有地方聚會，沒有活動，甚至無法獲得一頓基本的熱食，但這個中心的資金仍然在撥付，這筆錢究竟花在哪裡？」

沃拉克利安還強調，社區至今仍未設立青少年中心(Youth Center)，導致年輕人缺乏安全的活動空間，影響身心發展。她說，「如果孩子們沒有地方去，他們就只能待在街頭，這不只是青少年問題，而是關係到整個社區的未來。」

理查茲則表示，市府將與NYCHA及相關機構合作，確保居民獲得應有的服務。他說，「我們將持續與居民對話，確保資源有效運用，並透過這類資源博覽會，讓社區獲得更多直接的支持。政府的責任不只是解決當前問題，更是要與居民攜手，打造更安全、宜居、有希望的社區。」