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餐飲新星施安妮自立門戶 華埠宰也街開中餐酒館

記者范航瑜／紐約報導
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施安妮在皇后區雷哥公園長大，是華人二代移民。父母1980年代從中國移民來美，父親來自上海，母親來自遼寧省大連市。(取自Annie Shi個人Instagram平台帳號@annie.h.shi)
施安妮在皇后區雷哥公園長大，是華人二代移民。父母1980年代從中國移民來美，父親來自上海，母親來自遼寧省大連市。(取自Annie Shi個人Instagram平台帳號@annie.h.shi)

紐約餐飲界華裔新星施安妮(Annie Shi，音譯)日前宣布自立門戶，將於曼哈頓華埠宰也街(Doyers Street)開設一家結合中餐與酒吧的新式酒館，預計今夏開幕，為這條以中餐美食聞名的街道再添亮點。

施安妮已簽下宰也街的15-17號店鋪，目前已申請酒牌許可。該店鋪前身為馬來西亞快餐店古早味(Doyers Oldtown)。施安妮透露，酒館將主打中餐搭配自然酒。自然酒是一種強調最少人工干預的葡萄酒，是近年來高端餐飲的熱門元素。

對於施安妮而言，開一家自己的中餐廳深具個人意義。施安妮在皇后區雷哥公園(Rego Park)長大，是華人二代移民。父母1980年代從中國移民來美，父親來自上海，母親來自遼寧省大連市。父親曾在中式外賣店工作。「我爸爸是包餃子的好手，速度很快」，施安妮在接受媒體Cherry Bombe採訪時表示。

父母曾極力反對施安妮從事餐飲業，但倔強的她卻堅持了下來。2016年，西村法義餐廳King開業，施安妮自那時便加入了團隊。她目前擔任King與洛克菲勒中心姊妹店Jupiter的合夥人與飲品總監，與來自倫敦River Cafe的兩位主廚Clare de Boer與Jess Shadbolt合作。

「紐約時報」2018年專訪曾稱施安妮為「自學成才的侍酒師，以精準廣泛的品味打造酒單」。華埠這間新餐廳將是她首度獨立經營的餐飲項目，但同時她也會繼續擔任King和Jupiter的合夥人與飲品總監。

宰也街以眾多美食聞名，近來已成為社群媒體TikTok寵兒，吸引眾多外族裔遊客前來打卡。除了外族裔客人鍾愛的探花樓(Chinese Tuxedo)、南華茶室(Nom Wah)等名店以外，還有武昌好味道、蘭州拉麵等平價美食。近年來，曼哈頓下城掀起中餐與自然酒的搭配風潮，鳳凰宮(Phoenix Palace)與吐露(Tolo)等餐廳皆為代表，重新定義了華埠美食風貌。

宰也街以眾多美食聞名，近來已成為社群媒體TikTok寵兒，吸引眾多外族裔遊客前來...
宰也街以眾多美食聞名，近來已成為社群媒體TikTok寵兒，吸引眾多外族裔遊客前來打卡。(記者范航瑜／攝影)

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