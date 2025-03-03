莊文怡、寇頓 為市主計長參選人李文背書
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欲參選紐約市主計長一職的曼哈頓區長李文(Mark Levine)，近日於布碌崙(布魯克林)班森賀的民主黨俱樂部獲南布碌崙州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡(Susan Zhuang)背書。李文表示，自己若當選，將確保傾聽華人聲音，並在住房、公校品質、遊民所與亞裔歧視問題著手，保障社區生活品質。
李文表示，南布碌崙擁有華人、義大利、猶太人等多個族裔，富有能量且仍在持續成長，多年來也為在各個面向有傑出貢獻。尤其紐約有10%市民為華人，他若當選會確保華裔權益受到足夠保障。他另提及，現在市內的房價已經超出負荷，他的其一訴求便是增加可負擔住房。此外，針對86街遊民所議題，李文表示並非每個社區都適合建立遊民所，他將確保此建案不再推進。面對亞裔歧視，他指出會致力提升公共空間安全度，也將持續關注公立學校品質，讓教育改變人們的命運。
寇頓則指出，市民需要傾聽大眾聲音的領袖，並妥善監管納稅人的稅金。他指出，過去社區發生問題時總求助無門，而致力服務大眾的參選人應獲得民眾支持。莊文怡則表示，一個強力的主計長能控管納稅款，將資源運用在修繕公共空間的基礎設施以及公立學校，「我們需要一個真心在乎社區的人，確保我們的錢用在更好的地方。」
活動現場約有百人出席，除民選官員外，第47選區民主黨女領導人唐鳳巧(Nancy Tang)、州眾議員寇頓幕僚長賀立寧(Larry He)、第49選區民主黨領袖謝曉瓊(Joyce Xie)高應達(Tony Ying Kao)，攜眾多社團組織共同參與。
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