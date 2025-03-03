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莊文怡、寇頓 為市主計長參選人李文背書

記者馬璿╱紐約報導
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李文近日於班森賀的民主黨俱樂部獲南布碌崙民選官員寇頓和莊文怡背書。活動現場約有百人出席。(記者馬璿╱攝影)
李文近日於班森賀的民主黨俱樂部獲南布碌崙民選官員寇頓和莊文怡背書。活動現場約有百人出席。(記者馬璿╱攝影)

欲參選紐約市主計長一職的曼哈頓區長李文(Mark Levine)，近日於布碌崙(布魯克林)班森賀的民主黨俱樂部獲南布碌崙州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡(Susan Zhuang)背書。李文表示，自己若當選，將確保傾聽華人聲音，並在住房、公校品質、遊民所與亞裔歧視問題著手，保障社區生活品質。

李文表示，南布碌崙擁有華人、義大利、猶太人等多個族裔，富有能量且仍在持續成長，多年來也為在各個面向有傑出貢獻。尤其紐約有10%市民為華人，他若當選會確保華裔權益受到足夠保障。他另提及，現在市內的房價已經超出負荷，他的其一訴求便是增加可負擔住房。此外，針對86街遊民所議題，李文表示並非每個社區都適合建立遊民所，他將確保此建案不再推進。面對亞裔歧視，他指出會致力提升公共空間安全度，也將持續關注公立學校品質，讓教育改變人們的命運。

寇頓則指出，市民需要傾聽大眾聲音的領袖，並妥善監管納稅人的稅金。他指出，過去社區發生問題時總求助無門，而致力服務大眾的參選人應獲得民眾支持。莊文怡則表示，一個強力的主計長能控管納稅款，將資源運用在修繕公共空間的基礎設施以及公立學校，「我們需要一個真心在乎社區的人，確保我們的錢用在更好的地方。」

活動現場約有百人出席，除民選官員外，第47選區民主黨女領導人唐鳳巧(Nancy Tang)、州眾議員寇頓幕僚長賀立寧(Larry He)、第49選區民主黨領袖謝曉瓊(Joyce Xie)高應達(Tony Ying Kao)，攜眾多社團組織共同參與。

李文近日於班森賀的民主黨俱樂部獲南布碌崙民選官員寇頓和莊文怡背書。(記者馬璿╱攝...
李文近日於班森賀的民主黨俱樂部獲南布碌崙民選官員寇頓和莊文怡背書。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 遊民 民主黨

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