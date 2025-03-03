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議會及市級選舉 3皇后選區受關注

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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第30選區參選人史密斯(Dermot Smyth)。(取自史密斯競選官網)
第30選區參選人史密斯(Dermot Smyth)。(取自史密斯競選官網)

2025年紐約市議會及市級選舉，初選及普選分別為6月24日以及11月4日，在皇后區第21、28以及30選區，由於現任議員任期將在今年底屆滿，已有多人宣布參選，其中第30選區包括華人教育維權人士黃友興。

皇后區第21選區包括東艾姆赫斯特(East Elmhurst)、傑克森高地(Jackson Heights)、可樂娜(Corona)等地，現任莫亞(Francisco Moya)今年任期屆滿，目前，已有五位民主黨人宣布參選。該地區以西語裔居民為主， 亞裔選民占12%，包括賭場建案在內的大都會公園(Metropolitan Park)計畫也在該選區內，受到莫亞的長期支持。目前，莫亞尚未背書任何一位參選人，意味該選區屆時很可能將角逐激烈。

目前，進步派州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)以及羅哈斯(Jessica González-Rojas)支持市議長歐德思(Adrienne Adams)辦公室政府事務負責人蒙托亞(Erycka Montoya)，正在參選市長的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)則支持她的選區主任、退伍軍人納瓦羅(Sandro Stefano Navarro)。當地社委、拉瓜迪亞機場重建計畫(LaGuardia Redevelopment Program)亨利(Shanel Thomas-Henry)則獲得包括前州眾議員艾柏里(Jeffrion Aubry)等在內最多的私人捐款。

第28選區包括歐松公園(Ozone Park)、牙買加(Jamaica)、春田花園(Springfield Gardens)等，非洲裔占四成以上，亞裔占16%，主要以南亞裔為主。市議長歐德思屆滿，目前，已有四位民主黨人宣布參選。歐德思的幕僚長兼長期助手漢克森(Tyrell Hankerson)，目前獲得皇后區長理查茲(Donovan Richards)以及皇后區民主黨俱樂部等官方支持，其他的參選人則包括州眾議員庫可(Vivian Cook)選民服務代表以及當地社委勒格朗(Latoya LeGrand)、曾在上一輪市議會選舉中挑戰過歐德思本人的辛格(Japneet Singh)、以及非營利服務組織獅子會(Lion's Club)領袖希特拉爾(Romeo Hitlall)。

第30選區涵蓋馬斯佩(Maspeth)、中村(Middle Village)、格蘭岱爾(Glendale)等，亞裔有二成以上，現任霍登(Robert Holden)屆滿，目前，有四位民主黨及兩位共和黨人宣布參選，民主黨包括黃友興。現為保守派市議會常識核心小組(Common Sense Caucus)共同主席的霍登在背書上「獨樹一幟」：在民主黨初選中，他背書黃友興，在共和黨初選中，他背書他的副幕僚長Alicia Vaichunas，並表示若二人在初選勝出而在普選中交手，無論是誰獲勝都將聘請另一方。黃友興自稱「保守的民主黨人」，他在初選中面臨的最有力挑戰者為前公校教師史密斯(Dermot Smyth)，後者獲教師工會(UFT)背書。

第30選區參選人黃友興(左)以及現任霍登(右)。(黃友興提供)
第30選區參選人黃友興(左)以及現任霍登(右)。(黃友興提供)

民主黨 亞裔 皇后區

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