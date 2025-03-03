「高譚公園」獲200萬聯邦補助 促進華埠社區連結

在舒默、陸天娜等人的推動下，高譚公園獲得了運輸部「重連社區」畫補助。(記者范航瑜╱攝影)

紐約州國會參議員舒默(Charles Schumer)、眾議員高德曼(Dan Goldman)、市副市長喬西(Meera Joshi)與市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)近日齊聚柏路(Park Row)的高譚公園(Gotham Park)，慶祝紐約市獲得200萬元聯邦補助，將改造布碌崙 (布魯克林)大橋下方長期閒置的空間的高譚公園，促進華埠 等多個社區的連結。

高譚公園又名拱門廣場(Arches Plaza)，是華埠附近少見的大型公共綠地，2009年因橋梁維修工程關閉，部分區域在2023年重新開放，去年11月又開放了通往柏路的人行道區域。然而，東南側與東河河畔的部分仍未對外開放。

在舒默、陸天娜(Kirsten Gillibrand)等人的推動下，高譚公園獲得了運輸部「重連社區」(Reconnecting Communities)計畫補助，將利用該資金設置座椅、綠化、休憩區、短期商業攤位與臨時藝術展覽等。此外，公園將在法蘭克福街(Frankfort St.)與多佛街(Dover St.)設立雙向自行車專用道，銜接東河綠道(East River Greenway)。

舒默表示，布碌崙大橋下方空間長期被忽視，導致周邊社區互不相連。「這筆補助將為當地居民提供安全的自行車道與步行環境，並打造更具永續性與公平性的城市空間」。

高德曼則強調：「我很自豪能夠爭取這筆聯邦資助，支持拱門廣場計畫，讓華埠、兩橋社區(Two Bridges)與下城區重新連結。」 市交通局局長羅格貴茲指出，在高密度的華埠等下城社區，擁有這樣的公共空間極為珍貴。

高譚公園主席張羅莎(Rosa Chang)致詞表示：「這是將過去的負擔轉化為經濟活力與機會的一步。我們終於能夠打造一個能夠承載布碌崙大橋歷史，同時重新連結華埠、兩橋社區、小義大利 、史密斯政府樓(Alfred E. Smith Houses)、金融區等公共空間。」