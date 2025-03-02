總統國會演講 孟昭文為軍人發聲邀遭解雇退伍軍人出席

孟昭文1日宣布，將邀請皇后區一名被解雇的退伍軍人格拉齊亞尼作為嘉賓，出席總統川普4日在國會的聯席會議演講。(孟昭文辦公室提供)

為抗議聯邦政府持續進行的大規模解雇行動，美國國會眾議員孟昭文 3月1日宣布，將邀請皇后區 一名被解雇的退伍軍人格拉齊亞尼(Luke Graziani)作為嘉賓，出席總統川普於4日(周二)在國會的聯席會議演講，藉此為軍人群體發聲。

現年45歲的格拉齊亞尼是美國陸軍的20年老兵，曾在伊拉克和阿富汗各執行任務，他此前受雇於布朗士 的一家退伍軍人醫療中心，擔任公共事務官，但兩周前突然收到解雇通知。格拉齊亞尼說，對突如其來的解雇感到震驚，「在軍隊服役20年，包括四次戰鬥任務後，僅收到一封冷漠無情的電子郵件就被解雇，這讓我感到心碎。這些解雇影響著成千上萬名忠誠的公共服務人員及其家庭。」

格拉齊亞尼只是過去幾周內遭新政府解雇的數萬名聯邦雇員之一，目前，退伍軍人占聯邦勞動力的30%，其中已有約6000人被解雇。孟昭文對此表示不滿，「聯邦雇員在全國各地，包括皇后區和整個紐約州辛勤工作，為人們提供關鍵服務，如今卻被無情地解雇，這種做法令人憤慨。這其中包括了我們英勇的退伍軍人，他們為自由付出了巨大犧牲。」

她表示，自己與格拉齊亞尼及所有受到影響的退伍軍人和聯邦雇員站在一起，「格拉齊亞尼將作為我的嘉賓出席總統演講，將傳遞出一個強烈的信息：我們不能背棄這些敬業的員工，否則將對紐約和整個國家造成嚴重影響。」

格拉齊亞尼感謝孟昭文給予他這個機會，「我希望我的到來能激勵其他聯邦雇員，繼續為正義而奮鬥。我們為美國人民提供著至關重要的服務，不應被如此對待」。總統的國會演講將於4日晚9時，在華府國會大廈的眾議院會議廳舉行。