二二八事件紀念音樂會圓滿舉行追思罹難者 傳承歷史記憶

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強分享了自身家族對二二八事件的記憶。(記者高雲兒╱攝影)

由大紐約區台灣同鄉會與紐約台灣會館共同主辦的2025年二二八事件 紀念音樂會，3月1日下午在法拉盛 台灣會館舉行。現場氣氛莊嚴肅穆，吸引眾多社區人士及貴賓出席，共同追思罹難者，傳承歷史記憶。

活動由大紐約區台灣同鄉會會長廖士敦(Winston Liao)主持，首先由林順明牧師帶領全場紀念祈禱、氣氛肅穆，與會者低頭默哀，悼念二二八事件中的罹難者，隨後多位貴賓致詞。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強分享了自身家族的二二八記憶，「我記得小時候聽我父親說，事發時他才10歲，當時許多孩童因為害怕而躲藏，我的祖母甚至找不到他。這種經歷在台灣許多家庭都曾發生。」

「歷史不會被遺忘，這段傷痛如果不去正視，它將永遠存在，不會癒合。就像人受了傷，只有了解傷口如何形成，才能找到真正的療癒之道。我們必須了解二二八事件如何發生，唯有如此，這道傷口才能癒合，也唯有如此，才能保護台灣的民主自由繼續向前」，李志強說道，並感謝主辦單位舉辦此次活動，讓歷史記憶得以延續，也讓大家不忘初衷，持續努力守護台灣的民主發展。

紐約僑教中心主任陳永豐、大紐約區台灣同鄉會董事長蕭忠正、紐約台灣會館理事長蘇春槐等，皆發言強調二二八事件對台灣社會的深遠影響，並呼籲持續推動台灣的民主發展與歷史正義。

接著，台灣會館合唱團帶來兩首合唱曲目「嘸通嫌台灣」與「阮若打開心內的門窗」，透過動人旋律傳遞對歷史的追憶與對未來的期盼。隨後，特邀學者、教授李弘祺發表演講，主題為「二二八的雜憶兼論什麼是台灣的菁英」，剖析二二八事件的歷史背景，並探討台灣知識分子與菁英在歷史中的角色與命運。