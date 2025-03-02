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黃友興參選30選區市議員 現任助陣

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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黃友興(前排右三)參選皇后區第30選區市議員，日前獲得現任市議員霍登(右四)背書。(記者鄭怡嫣╱攝影)
黃友興(前排右三)參選皇后區第30選區市議員，日前獲得現任市議員霍登(右四)背書。(記者鄭怡嫣╱攝影)

皇后區第30選區市議員參選人黃友興(Phil Wong)日前舉辦籌款晚會，現任市議員霍登(Robert Holden)、宣布再次參選紐約市長的史里華(Curtis Sliwa)、以及許多華人教育維權人士及家長等上百人均到場助陣，黃友興表示自己將貫徹霍登的政策及其「常理」(common sense)理念。他的選區約有20%華人選民，他也鼓勵他們踴躍投票。

黃友興1974年從香港移民來美，自1976年起從曼哈頓華埠搬到市議會第30選區內，自前任市長白思豪(Bill de Blasio)執政時期起，為最早一批為教育與亞裔權益發聲的華人。他曾為第24學區委員會主席，哈佛招生歧視亞裔訴訟的常務委員，現為紐約同源會會長，並在2023年11月受聘，擔任霍登辦公室的「選民服務與預算主任」。

對於此次以民主黨身分競選，黃友興表示將自己定義為「保守的民主黨」，認為這也是打敗社會民主黨或極左派的解方。他笑稱自己會是「霍登2.0」，將持續貫徹他的政策與理念，捍衛教育權益及公共治安等議題，並為華人發聲。

第30選區涵蓋馬斯佩(Maspeth)、中村(Middle Village)、格蘭岱爾(Glendale)等，約有51%及18%選民分別註冊為民主黨及共和黨。現任霍頓第三屆任期將在今年底屆滿，因此吸引多人參選。現為保守派市議會常識核心小組(Common Sense Caucus)共同主席的霍登表示，在民主黨初選中，他背書黃友興，在共和黨初選中，他背書他的副幕僚長Alicia Vaichunas，若他倆在初選中勝出後在普選中交手，無論是誰獲勝，都將聘用另外一人，也都將是「社區的勝利。」

霍登形容，黃友興博學、聰明、勤奮，會說多種語言，與自己一樣為有常識的民主黨人，始終堅持做正確的事，「沒有他助選，我不可能成為市議員，他將成為全市最優秀的議員」。亞潮萌主席朱雅婷表示，黃友興在教育領域所作的努力、對亞裔民權的倡導都有目共睹，他是最有經驗、最投入、也是對社區付出最多的候選人。

根據市選舉局，目前，第30選區共有四人參加民主黨初選，二人參加共和黨，在民主黨初選中，黃友興的最有力挑戰者為獲教師工會(UFT)背書、且目前籌款領先的前公校教師Dermot Smyth。黃友興表示，對方對社區「沒有成績單」，他有信心勝選，他也鼓勵20%華人選民投票，「他們的票將非常重要。」

民主黨 華人 亞裔

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