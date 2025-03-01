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市警總局晉升儀式 2華警葛彧彥、陳健祖獲擢升

記者高雲兒／紐約報導
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晉升儀式當天，葛彧彥(右二)的妻子和孩子以及上海同鄉會長沈珺等人前來道賀。(記者高雲兒／攝影)
晉升儀式當天，葛彧彥(右二)的妻子和孩子以及上海同鄉會長沈珺等人前來道賀。(記者高雲兒／攝影)

2月28日，紐約市警總局在皇后區警察學院(Police Academy)舉行晉升儀式，多位警員獲得擢升。其中，華裔副局長葛彧彥(Sylvester Ge)由督察(Inspector)晉升為一星副警司(Deputy Chief)，成為市警現役華裔警員中警銜最高者，華裔警官陳健祖(Kevin Chan)則晉升為督察，他們表示，晉升不僅是個人職業生涯的重要里程碑，也希望為亞裔社區樹立榜樣。

晉升典禮上，華裔副局長葛彧彥由督察晉升為一星副警司。(記者高雲兒／攝影)
晉升典禮上，華裔副局長葛彧彥由督察晉升為一星副警司。(記者高雲兒／攝影)

葛彧彥於1996年加入紐約市警，至今已服務近30年。14歲時，他隨家人從上海移民美國，從語言不通到完成學業，再到成為州懲教官，最終選擇投身警界，開啟了他的職業生涯。

他曾擔任內部事務局(IAB)警佐、市警住房九分局巡官、市警六分局行政長官。2015年，他成為市警交通高速管理部指揮官，2020年則負責市警務處副處長辦公室公共信息部。2023年，他調任皇后區北部勤務指揮中心(PBQN)副官，隨後回歸市警交通局擔任副局長，負責紐約市交通安全工作。

晉升儀式當天，葛彧彥的妻子和孩子以及上海同鄉會長沈珺等人前來道賀，葛彧彥表示，「從警29年，我遇到了許多優秀的下屬和同僚。我希望為華裔樹立榜樣，鼓勵更多華裔從警，並在職業生涯中不斷進步」。他強調，新進警員應積極參與升職考試，並盡心盡力服務社區。

葛彧彥於1996年加入紐約市警，至今已服務近30年。(記者高雲兒／攝影)
葛彧彥於1996年加入紐約市警，至今已服務近30年。(記者高雲兒／攝影)

作為市警交通局副局長，葛彧彥未來的工作重點將聚焦交通安全問題，推動「零願景」(Vision Zero)計畫，降低交通事故與傷亡。此外，作為亞裔高級警官協會(AAPEX)成員，他鼓勵更多亞裔青年投身警界，為社區發聲，促進多元化發展。

華裔警官陳健祖晉升為督察。(記者高雲兒／攝影)
華裔警官陳健祖晉升為督察。(記者高雲兒／攝影)

祖籍為中國廣東省的陳健祖出生於紐約，自小在華埠長大的他，擁有優異的學術背景，畢業於史岱文森高中，大學就讀於紐約州立賓漢頓大學計算機工程專業，受九一一恐襲事件的啟發，他於2005年7月加入紐約市警。談及從警初衷，陳健祖表示，「我們的職責就是保護人民，確保大家的安全。我從警的初心是幫助所有人，無論種族、膚色或性別。任何人需要幫助，我們就應該伸出援手，這就是我們在這裡的使命。」

陳健祖(左)和妻子張Tina以及前曼哈頓地檢辦公室助理檢察官莫虎。(記者高雲兒／...
陳健祖(左)和妻子張Tina以及前曼哈頓地檢辦公室助理檢察官莫虎。(記者高雲兒／攝影)

陳健祖先後服務於32分局、19分局和華埠轄區五分局等。2017年他調任105分局當副局長，2021年升任107分局局長。目前，他擔任紐約市警察局皇后區南部勤務指揮中心(PBQS)的副官(Adjutant)，主要負責紀律管理與風險控制。

雖今年7月即可退休，但陳健祖表示無退休計畫，只要身體健康，他將繼續服務警界。他笑言此次晉升出乎意料，讓他感到驚喜，同時也坦言目前的工作並不討喜，因為涉及紀律處分，但他強調這份工作至關重要，是維護警務高效運作的關鍵。

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