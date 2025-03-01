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打擊吸毒、遊民等 NYPD將成立「生活品質」部

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市警局長蒂池日前表示，將成立一個新的「生活品質」部門，打擊惡性乞討、當街吸毒及遊民等問題。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市警局長蒂池日前表示，將成立一個新的「生活品質」部門，打擊惡性乞討、當街吸毒及遊民等問題。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警局長蒂池(Jessica Tisch)日前表示，將成立一個新的「生活品質」部門，以打擊惡性乞討、當街吸毒及遊民等問題，改善街道與捷運系統內的安全和衛生狀況。

蒂池指出，在2018年至2024年的六年間，有關乞討者的投訴激增至2700%之多，針對非法停車的投訴上升202%，有關噪音的投訴則增加了119%，而對於遊民在公共場所紮營的投訴電話也增加了557%。

「很明顯，紐約市民希望我們能有所作為」，蒂池表示，生活品質部門的執法將基於社區投訴，「當居民、企業或遊客見到滑板車與電單車失控、惡性乞討、無序街頭販賣、公共場合便溺、當街吸毒等等現象時，他們會感到不安全，整座城市也給人混亂無序的印象。」

據蒂池說明，生活品質部門將於未來幾月內組織並實施，將以警察應對罪案的態度及效率處理市民的投訴；但蒂池強調，該部門並不會採取零容忍的處理方式，「在糾正這些情況時，警員將始終擁有自由裁量權，而自由裁量權將基於合作。」

根據蒂池公布的計畫，生活品質部門將由一名「全市生活品質主管」領導，而該部門的團隊將由各分局警員指派專人組成，「這些小組將會有強而有力的集中領導，並接受如何處理和解決生活品質問題的專門訓練」；此外，NYPD也將開發專門的程序，以處理與生活品質有關的投訴，「針對這一程序的會議將更準確地衡量我們的成效。」

在華埠的東百老匯社區，偶有遊民聚集在曼哈頓大橋下，去年夏天，也曾出現疑為遊民捅人的惡性傷人事件。許多居住在東百老匯的長者表示，如今在天黑後不太敢出門，盼市府能加強整頓，讓居民生活更安心。

遊民 紐約市 百老匯

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