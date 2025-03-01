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幕僚長示威被捕 馬泰如期華埠造勢

記者劉梓祁╱紐約報導
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盡管前一天幕僚長卡爾瑪示威被捕，但未影響馬泰(中)在華埠的造勢活動如期舉行。(記者劉梓祁╱攝影)
盡管前一天幕僚長卡爾瑪示威被捕，但未影響馬泰(中)在華埠的造勢活動如期舉行。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠市議員馬泰(Chris Marte)的幕僚長卡爾瑪(Caitlin Kelmar)，於2月27日在華人策劃協會(CPC)活動外示威被捕，但並未影響馬泰次日於2月28日舉辦的連任造勢活動；馬泰駁稱，警方做法沒有法律依據，其幕僚長在示威過程中遵守規定。

華策會2月27日晚在曼哈頓下城舉辦60周年晚宴，但有多個青年及職工組織在外示威，指責華策會對家庭護理員實行24小時工作制。馬泰過往曾多次在市府層面提出廢除此制度，其幕僚長卡爾瑪當晚也在抗議隊伍中。

據現場影音，在午後開始集結的示威者有約50人，在街頭呼喊「CPC可恥」等口號，並試圖妨礙參與者進場。因秩序混亂，大量警員到場、設置封鎖線。市警表示，在示威現場共拘捕14人，並以擾亂治安罪名發出傳票後釋放。

馬泰稱，卡爾瑪被捕時在協助長者撤離現場，過程中遵守相關規定，他認為警方的行動粗暴，因示威者並未違反任何法律，所以對傳票撤銷有信心。馬泰反指華策會為「真正違法者」，表示他們仍強迫員工執行不人道的24小時工作制。

對此華策會發表聲明，強調對12小時分段班次的支持立場，並指「24小時輪班制由州法規定，並由保險公司決定。會方旗下的家庭護理員公司無權自行拆分24小時班制」。華策會表示，「家庭護理機構在24小時制中僅能獲得13小時補償，且必須設法填補其餘11小時中斷的資金缺口」，針對示威活動，華策會則透露當晚並未報警，但對「未經授權的拍攝、叫喊以及騷擾感到憂慮。」

卡爾瑪被捕並未影響馬泰2月28日的競選造勢活動，他向超過百位居民表示，希望繼續在住房和公共設施等方面繼續爭取資源。目前，他面臨多位挑戰者的競爭，包括律師科爾曼(Jess Coleman)、社區委員余燕志(Eric Yu)和社委盧詠姍(Elizabeth Lewinsohn)。

余燕志曾批評馬泰過度參與示威和將種樹等事視作重心，忽視民生和治安。馬泰則說，所有政績「有據可查」，競選對手「只是想製造話題來攻擊我」。

馬泰幕僚長卡爾瑪(右)，日前在華策會晚宴外示威時被捕。(受訪者提供)
馬泰幕僚長卡爾瑪(右)，日前在華策會晚宴外示威時被捕。(受訪者提供)

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