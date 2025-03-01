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皇后區長舉行里民大會 聚焦社區發展與公共安全

記者尤昱程╱紐約報導
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理查茲表示，區政府的工作不應受黨派之爭影響，而是聚焦在如何提升社區生活品質。(記者尤昱程╱攝影)
理查茲表示，區政府的工作不應受黨派之爭影響，而是聚焦在如何提升社區生活品質。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr)近日於皇后區社區學院(Queensborough Community College)舉行里民大會，與市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)、市警109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)及多個市府機構代表一同出席，討論公共安全、社區發展及市政服務等議題，並接受民眾提問。

理查茲表示，皇后區政府的首要任務是確保社區資源公平分配，提升居民的生活品質，目前已投入超過28億元於基礎建設、教育及文化機構。此外，他提到皇后區正在面臨移民安置、住房發展及交通管理等挑戰，並承諾將與各級政府合作，確保資源到位。

在談及政治立場時，理查茲表示，區政府的工作不應受黨派之爭影響，而是聚焦在如何提升社區生活品質，「我不在乎你是共和黨還是民主黨，我的責任是確保聯邦資金進入皇后區，解決我們面臨的問題。」

帕拉迪諾則強調，地方治理應以民生為優先，不應被政治意識形態分裂，她談及學校教育的重要性，並呼籲社區共同努力，為孩子們創造更好的學習環境。此外，她也對電動車輛管理、交通安全及社區發展表達關切，強調政府應加強執法，確保社區秩序。

科爾曼匯報轄區治安狀況時指出，2024年該分局的總體犯罪率較前一年下降6%，其中搶劫案件減少10%、槍擊案下降50%、入室盜竊減少21%。他表示，警局將持續加強執法，透過社區合作改善治安，特別是在打擊非法電動車輛及維護道路安全方面。

在民眾提問環節，居民反映許多電動滑板車危險行駛，造成行人安全疑慮。市府官員回應，根據現行法規，時速超過20哩的機動車應註冊並投保責任險，並表示市府正在研究如何加強執法，包括要求外送平台對駕駛員負責，以及強制登記特定類型的電動車輛。警方補充，去年109分局已沒收大量非法機動車輛，將進一步加強執法。

皇后區區長理查茲與市議員帕拉迪諾、109分局局長科爾曼及多個市府機構，近日在皇后...
皇后區區長理查茲與市議員帕拉迪諾、109分局局長科爾曼及多個市府機構，近日在皇后區社區學院舉行里民大會。(記者尤昱程╱攝影)

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