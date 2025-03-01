國際文化藝術節 推廣國標舞文化 高手示範

美國國際文化藝術總會日前在法拉盛市政廳舉辦第五屆美國國際文化藝術節專場。(記者尤昱程╱攝影)

美國國際文化藝術總會日前在法拉盛 市政廳舉辦第五屆美國國際文化藝術節專場，藝術節涵蓋國標舞、宮廷舞、探戈等多種舞蹈形式，並設有大師示範課程。當日市議員黃敏儀出席活動，與現場觀眾一同欣賞來自各國舞者的演出。

美國國際文化藝術總會會長黃晟表示，該總會致力於推廣西方音樂與舞蹈，透過藝術節的舉辦，為華人 社區搭建與國際藝術接軌的平台。他回顧過往的藝術節發展，提到第三屆首次引入西方古典音樂，第四屆則由70所才藝學校舉辦匯報演出，而本屆則以專業示範與舞蹈藝術為主，邀請多位世界級舞蹈家參與。

本次活動由美國黑池舞蹈藝術中心與總會合作策畫，該中心藝術總監溫正表示，今年的主題聚焦於國標舞與民間舞，並邀請當今世界頂級的12組選手參與，其中包含阿根廷 探戈與摩登舞世界冠軍。

溫正說，國標舞不僅是舞蹈技巧的展現，更是一種強調禮儀、服裝、行為舉止的文化，透過示範課與演出，希望讓更多人了解這門藝術的深層內涵。他提到，國標舞在華人社區早已流行，但許多學習者往往專注於技術層面，而忽略了舞蹈背後的文化背景，此次活動正是為了彌補這一缺口，推動華人對國標舞更全面的理解。

活動當天特邀演出嘉賓徐陽也帶來精采演出，吸引眾多觀眾參與。黃晟透露，已有觀眾詢問第六屆的籌備情況，甚至表達願意以義工或表演者身分參與。他強調，該總會作為聯邦政府批准的非營利機構，將持續推動藝術發展，未來不僅會擴展藝術節的內容，也希望能讓更多社區民眾參與。