法拉盛商改區推「購物贏大獎」 促進消費

法拉盛商業改進區27日宣布，將於3月1日至31日舉辦「購物贏大獎」活動，促進當地商業活動。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)27日宣布，將於3月1日至31日舉辦「購物贏大獎」(Shop and Win)活動。本次活動旨在振興法拉盛商業，鼓勵更多消費者前來購物，並提供總計10個500元大獎。

根據法拉盛商改區 公布的活動細則，3月1日到31日，參與者需在法拉盛郵政編碼11354及11355範圍內的零售商店消費，並透過簡訊或現場提交購物小票，即可參與抽獎。符合條件的消費金額最低為10元，小票需清楚顯示店鋪名稱及地址。

參與方式包括簡訊提交，參與者可拍攝購物小票照片，並發送至商改區熱線(347)603-3633，也可現場提交，將原始小票連同姓名及聯絡電話，投入設於法拉盛圖書館前的商改區資訊亭。

活動規定，餐飲店鋪小票不符合活動資格，其他購物小票可接受。此外，參與者需年滿18歲，且參與次數不設上限，提交的購物小票愈多，中獎機率愈高。

活動結束後，法拉盛商改區將隨機抽取10名幸運得主，每人可獲得500元的萬事達禮品卡，中獎者將於4月9日前收到電話通知，並在商改區官方網站flushingbid.com及Instagram上公布名單，獲獎者需攜帶有效身分證件親自前往領獎。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，此次活動不僅鼓勵消費者支持本地商家，也希望進一步推動法拉盛商業發展，讓更多人認識並體驗該地區豐富的購物環境。法拉盛商改區共同主席李德怡則指出，本次活動的消費門檻低，只要消費滿10元即可參與抽獎，人人皆可參加。

富家珠寶老闆翁銀狀也肯定法拉盛的商業環境，他在法拉盛開設了兩家珠寶店，受益於當地龐大的人流量和繁榮的商業氛圍，生意蒸蒸日上。他表示，緬街與羅斯福大道是紐約市 的核心商圈之一，每天吸引大量人流，且近年來王子街新開設了許多店鋪，吸引了年輕消費者，加上停車位充足，購物環境便利。

盡管不會講英文，翁銀狀並不擔心生意受影響，因為法拉盛聚集了大量華人。他回憶，35年前剛來美國時，就有人告訴他，「曼哈頓是龍頭，法拉盛是龍尾，未來只會愈來愈好」，如今，這一預言似乎正在成真。