市議長歐德思遞件 展開市長選戰

市議會議長歐德思近日向市競選財務委員會提交文件，並成立競選委員會，加入市長競爭的選戰。(取自市議會)

市議會議長歐德思(Adrienne Adams)近日向市競選財務委員會(Campaign Finance Board)提交文件，並成立競選委員會，邁出競選市長的第一步。目前，她正組建競選團隊並展開連署，需在4月3日(周四)前提交簽名，確保參與6月24日(周二)初選的資格。

歐德思在接受「Gothamist」訪問時，批評市府的運作混亂，「公信力受損」，並指責市長亞當斯(Eric Adams)未能有效應對聯邦政府的動盪，包括大規模裁員、任命缺乏經驗者為高層官員等。若當選，她將創下首位女性、首位非洲裔女性及首位市議長出身的市長三項紀錄。

「白宮裡有一位反女性的暴君，在聯邦層面製造混亂，讓工薪家庭生活更加不穩定、負擔更重」，歐德思說，「這正是像我這樣的女性必須站出來的原因，我正在為這座城市的靈魂而戰」；然而歐德思將會面臨嚴峻挑戰，她的民主黨 對手已投入選戰數月，各處尋求資源與支持，她則需要快速組織團隊、推動競選活動，並向選民傳遞政見。

與此同時，前州長葛謨 (Andrew Cuomo)被視為可能參選市長的人選。州檢察長詹樂霞(Letitia James)則被認為是推動歐德思參選的關鍵人物，以阻止葛謨重返政壇。

據悉，詹樂霞曾是葛謨的盟友，但2021年她主導的調查報告證實多名女性對葛謨的性騷擾 指控，導致葛謨辭職，兩人從此決裂。消息人士透露，現有候選人恐怕難以擊敗葛謨，因此各方正尋找替代人選，於是便傳出詹樂霞為歐德思鋪路的消息。

如同葛謨，歐德思也積極與民選官員及宗教領袖聯繫，評估支持度。她表示，來自社區的鼓勵促使她決定成立競選委員會，開始籌款並推進選戰。現年64歲的歐德思將於年底因屆滿卸任，目前代表民主黨票倉的皇后區東南部，包括牙買加(Jamaica)、李奇蒙丘(Richmond Hill))及南歐松公園(South Ozone Park)等社區。