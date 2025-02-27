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皇后區公所移民資源展 提供救助

記者尤昱程╱紐約報導
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理查茲說，皇后區是全球最多元的行政區之一，「我們的目標是打造一個沒有人因身分問題而活在恐懼之中的社區。」(記者尤昱程╱攝影)
理查茲說，皇后區是全球最多元的行政區之一，「我們的目標是打造一個沒有人因身分問題而活在恐懼之中的社區。」(記者尤昱程╱攝影)

皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)所推出的「區公所進駐社區」(Borough Hall on Your Block)計畫第一場，近日在法拉盛YMCA舉辦，由40個市政府機構、社區組織與非營利團體共同參與的「非營利組織與移民資源展會」，為移民及其家庭提供法律、人權、就業、健康、住房等多方面的支援。

理查茲表示，皇后區公所近四年來，已向移民服務機構提供約700萬元資金，並計畫持續擴大資源投入，確保移民能獲得所需幫助。他提到，2021年設立的「移民歡迎中心」(Immigrant Welcome Center)持續為移民提供法律諮詢與社會福利指導，幫助新移民適應生活，未來將進一步拓展服務。

針對近期ICE執法行動引發的社區不安情緒，理查茲表示，許多移民因擔憂個人資訊被洩露或遭驅逐，而不敢與政府機構聯繫，導致無法獲取應有的資源與幫助。為此，區政府正與多個移民組織合作，確保社區居民了解自身權利，並提供必要支持。

紐約市人權委員會(NYCCHR)也在現場設置攤位，亞裔社區首席顧問馮郁雯(Flora Ferng)特別介紹「紐約市人權法」，強調房東與雇主不得因租客或員工的移民身份、國籍、宗教信仰或口音進行歧視，否則將面臨最高25萬元的罰款。

她表示，近期有部分房東和雇主利用移民身分對個人進行威脅，例如以舉報ICE相要脅，或因身分問題降低薪資，這些行為在紐約市均屬違法。根據「紐約市人權法」，房東不得因租客的移民身分拒絕租房或歧視，雇主在招聘時可要求員工提供工作許可證明，但一旦正式聘用，雇主就必須公平對待所有員工，不得因移民身分歧視、剝削或威脅解雇。

馮郁雯強調，若遇不公平待遇，受害者可撥打紐約市人權局熱線尋求協助。她提醒，市人權委員會的律師不代表個人，而是代表政府執行人權法，因此受害者可選擇聘請私人律師與委員會合作，以維護自身權益，電話(212)416-0197。

移民 紐約市 歧視

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