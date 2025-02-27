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布碌崙8大道綜合大樓悄悄動工 居民反彈

記者馬璿╱紐約報導
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布碌崙(布魯克林)8大道6208號歷經多年規畫的綜合大樓正式動工，但由於未經公聽會即獲市府批准，引發部分居民擔憂。(圖片來自市長環境整治辦公室)
布碌崙(布魯克林)8大道6208號歷經多年規畫的綜合大樓正式動工，但由於未經公聽會即獲市府批准，引發部分居民擔憂。(圖片來自市長環境整治辦公室)

布碌崙(布魯克林)8大道6208號歷經多年規畫的綜合大樓悄然動工，該28層建案鄰近N線地鐵站，將提供497個住宅單位及華人超市。此案未經公共審查即獲市府批准，引發居民擔憂，認為人口密度、房價及交通壓力將進一步增加。也有社區組織認為，如能提供住房或創造在地就業機會，或許對社區發展有利。

該地原為舊鐵路廠房，自2007年起多次轉手，2007年曾計畫興建Home Depot與11層住宅樓未果，2016年再度出售，規畫為三座獨立建築，雖獲第10社區委員會支持，仍未能實現。2021年「Watermark Capital」與「Maguire Capital」收購此地，2024年聯邦存款保險公司(FDIC)與另一集團合資管理貸款並啟動止贖程序，加上投資者哈格勒(Daryl Hagler)介入還清舊債，持續推進此案。

過去開發提案因涉及鐵路用地，被認定需特別許可。第10社委會曾提供照片，證明該地1970年前仍作為鐵路場址運營。然而現開發商提交文件稱，該廠房1958年後已未運營，市規畫局(DCP)遂改變決議，認定無需特別許可即可動工，引發居民不滿並質疑監管機制不足。

該案地址從8大道6200號或6298號變更為6128號，導致社委會未能即時掌握資訊。第10社委會區經理曾批評市府未事先通知，直至收到發函後才得知，要求重新審視許可。當局回應，過去開發商未能證明該地早於1962年停止鐵路用途，因此須申辦特別許可，而現任開發商則提交證據，才成功免除此要求。

第10社委會成員凌飛表示，大樓可能加劇社區壓力，社委會曾建議提供停車位及可負擔住房，但因開發案輾轉變更且華裔成員少，未能持續跟進。他指出，該地位於第10社委會管轄邊界，若居民不關心，主流社會便難以注意。

親子互助會會長黃妮可則認為，大樓與現有平房格格不入，且未保證當地居民可獲住房名額，可能加劇貴族化，反而排擠居民。她強調，社區應審慎評估此案的長期影響。

繁榮布碌崙協會會長黃啟旺則認為，如綜合大樓內設商場，或許能帶來商機，若雇用當地居民，也可能創造就業機會，但影響仍需長期觀察才能評估。

布碌崙 就業 8大道

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