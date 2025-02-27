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紐約大中央車站7號線新通道啟用 樓梯也變寬

記者馬璿╱紐約報導
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大都會運輸署(MTA)開放大中央車站(Grand Central)內通往法拉盛7號線的全新通道與樓梯，並拓寬現有樓梯25%寬度。(記者馬璿╱攝影)
大都會運輸署(MTA)開放大中央車站(Grand Central)內通往法拉盛7號線的全新通道與樓梯，並拓寬現有樓梯25%寬度。(記者馬璿╱攝影)

大都會運輸署(MTA)近日開放大中央車站(Grand Central)內、通往法拉盛7號線的全新通道與樓梯，並拓寬現有樓梯，緩解該車站夾層的人潮擁擠問題。除此之外，MTA也維修了7號線月台如燈泡、火警警報器等基礎設施，盼改善乘客搭乘體驗。

該耗資7500萬元打造的工程，為大中央車站-42街交通改善計畫的一部分，其他施工項目包含新的自動手扶梯以及收費閘門，且將在42街–布萊恩公園站進行無障礙改造，預計將在今年完成。

本次除新建一座通往7號線月台的樓梯，並拓寬現有梯道以連結其他既有通道外，也維修鋼材、塗裝等基礎設施，也在同時營運情況下翻修7號線隧道拱頂與牆壁。

MTA的報告指出，此計畫低於原始預算約1000萬元，並包含新的照明設備、重新粉刷月台牆壁、新增400個火警警報器，以及75個新燈泡，希望能讓大都會比賽日時常常出現擁擠情況的該站，有更好的搭乘品質。

MTA指出，該工程按時完工，其中新通道更是通過可控制且低速的爆炸技術完成。MTA主席利博指出，每天有15萬乘客在該站下車，施工時最看重的一點為「若無絕對必要，不干擾任何通勤，」並利用7號線周末停駛時段施工，減少對通勤乘客的影響。

工程負責人斯普林格(Jamie Torres-Springer)也表示，為不影響車輛運行，主管機關確保此技術是安全且經過審核的，才讓隧道工人在中城的街道下方打造該通道；此外，工人們也徹底清除該站25年的汙垢。

州長霍楚(Kathy Hochul)也表示，紐約擁有全球最先進、最具創新的交通系統。相信這條新通道將改善大中央車站的連接性與通行效率。

此項目得以推動，源自於2017年市議會通過的東中城重畫區(East Midtown Rezoning)計畫，允許該區更高密度的商業開發，鼓勵企業建造現代化辦公大樓，以提升中城區的競爭力，同時要求開發商提供大樓部分租金收入資助MTA額外的資金，升級必要的交通基礎設施。

本次啟用處除新建一座通往7號線月台的樓梯，並拓寬現有梯道以連結其他既有通道外，也...
本次啟用處除新建一座通往7號線月台的樓梯，並拓寬現有梯道以連結其他既有通道外，也維修鋼材、塗裝等基礎設施。(記者馬璿╱攝影)
MTA指出，該工程按時完工，其中新通道更是通過可控制且低速的爆炸技術完成。(記者...
MTA指出，該工程按時完工，其中新通道更是通過可控制且低速的爆炸技術完成。(記者馬璿╱攝影)

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