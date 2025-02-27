祈福與加持儀式 僑團、佛教組織跨文化合作

第一屆世界和平祈禱與長壽加持儀式日前在布碌崙8大道酒家舉行，活動上匯聚了各界領袖。(主辦方提供)

第一屆世界和平祈禱與長壽加持儀式日前在布碌崙 (布魯克林)8大道酒家舉行，該活動由零點禪修中心主辦，多個社區僑團、佛教組織聯辦，活動上匯聚了各界領袖，共同為世界和平與眾生福祉祈願。

此次盛會由格傑·永嘉圖布仁波切(H.E. Gegye Yongyal Tulku Rinpoche)主持，他是藏傳佛教噶舉寧瑪傳承的受戒僧人和傑出領袖，擁有佛教哲學碩士學位，並完成了廣泛的禪修訓練；當日活動吸引來自不同文化和背景的領袖和代表，他們致力於促進慈悲、和諧與長壽的願景。

如今的世界遭受戰火、地震、火災、洪災等災害影響，希望藉此祈禱和加持儀式，傳遞光明與希望，主辦方表示，這不僅是一場宗教儀式，更是精神覺醒的契機，強調了慈悲與和平的力量；「我們將共同進行一場超越國界的強大精神修持，為世界帶來光明與療癒」，仁波切表示。

儀式中，仁波切和四位喇嘛為世界和平祈禱誦經，並親臨每位嘉賓的座位，為大家派加持長壽瓶、淨化祝福米和聖水，法會上仁波切致謝合作組織和嘉賓，並為他們和義工們頒發證書，「每一位參與者都在建設一個更具慈悲與和平的社會中扮演著至關重要的角色，我們由衷感謝你們的光臨」，主持人總結道。

與會嘉賓們則表示，這場活動也有助於提升社區凝聚力，推動跨文化的理解與合作，他們也將繼續弘揚和平、慈悲與智慧的精神與信念，將這份美好祝福帶回自己的社區。

零點禪修中心即將在華埠 舉辦禪修課、並在長島 籌建佛教中心，盧寧作為盧寧建築師事務所創辦人，也在法會上為大家展示初步的佛教中心設計理念，期望獲得愛心人士的大力支持。