山東同鄉會迎春 頒發孔子獎學金激勵華裔學子

美國山東同鄉會與美國山東工商總會、美國孔子基金會在法拉盛舉行2025年迎新晚會暨孔子獎學金頒獎典禮，表彰優秀學子並促進華人社群教育發展。(記者尤昱程╱攝影)

美國山東同鄉會與美國山東工商總會、美國孔子基金會，日前在法拉盛 舉行2025年迎春晚會暨孔子獎學金頒獎典禮，表彰優秀學子並促進華人 社群教育發展。

會長呂成鋭表示，孔子獎學金自2004年設立，至今已延續21年。回顧創辦初衷，他提到，自己接任山東同鄉會時，便希望建立獎學金制度，以鼓勵華人子弟求學。他與前州眾議員 孟廣瑞共同捐出4000元啟動基金，首年即籌得1萬5000元並頒發首屆獎學金。

呂成鋭介紹，獎學金設有四個獎項，金額分別為1000元、800元、600元及400元，涵蓋中學生、高中生、大學生及研究生。目前，申請對象已從最初的紐約地區山東籍學生擴展至全美華人，體現獎學金對華人社群的廣泛支持。

中國駐紐約總領館副總領事馬蕭蕭表示，教育是華人社群發展的重要基石，孔子獎學金的持續舉辦不僅激勵華裔學子努力向學，也促進了社區對人才培養的關注與支持。