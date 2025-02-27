山東同鄉會迎春 頒發孔子獎學金激勵華裔學子
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美國山東同鄉會與美國山東工商總會、美國孔子基金會，日前在法拉盛舉行2025年迎春晚會暨孔子獎學金頒獎典禮，表彰優秀學子並促進華人社群教育發展。
會長呂成鋭表示，孔子獎學金自2004年設立，至今已延續21年。回顧創辦初衷，他提到，自己接任山東同鄉會時，便希望建立獎學金制度，以鼓勵華人子弟求學。他與前州眾議員孟廣瑞共同捐出4000元啟動基金，首年即籌得1萬5000元並頒發首屆獎學金。
呂成鋭介紹，獎學金設有四個獎項，金額分別為1000元、800元、600元及400元，涵蓋中學生、高中生、大學生及研究生。目前，申請對象已從最初的紐約地區山東籍學生擴展至全美華人，體現獎學金對華人社群的廣泛支持。
中國駐紐約總領館副總領事馬蕭蕭表示，教育是華人社群發展的重要基石，孔子獎學金的持續舉辦不僅激勵華裔學子努力向學，也促進了社區對人才培養的關注與支持。
國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市府辦公室社區事務處副處長顧雅明、州眾議員金兌錫代表羅嫚以及中國駐紐約總領館領僑處副主任李德等社區僑領及該會會員約600人出席了晚會。
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