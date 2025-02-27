皇后學院姜利京個展「靜止中的塵封」 企業表支持

皇后學院舉辦了國際知名藝術家姜利京(左)的個展「靜止中的塵封」 (Entombed in Static)。圖為她和陳秋貴。(主辦方提供)

皇后學院日前舉辦藝術家姜利京(Leekyung Kang，音譯)個展「靜止中的塵封」 (Entombed in Static)，吸引了眾多嘉賓出席。協和門窗有限公司創辦人兼董事長陳秋貴出席開幕，並表示將繼續支持相關藝術項目。

本次展覽的藝術家姜利京作為一名享譽國際的藝術家，曾在美國多地舉辦展覽並擔任駐地藝術家，包括拉斯維加斯、鹽湖城、普羅維登斯和克利夫蘭；且她的作品也曾在韓國、卡塔爾和中國展出。此次展出，她受到佛教宇宙觀的啟發，創作了一系列繪畫、版畫和裝置藝術，探討建築空間的概念。她的部分作品借鑒各宗教和文化中的古代墓室壁畫，旨在融合多元元素，細緻表達生命的循環與轉化。

姜利京表示，她因參與皇后學院駐校藝術家(Artist-in-Residence)計畫，獲得了陳秋貴家族及協和門窗基金的贊助，十分感謝。2021年，陳秋貴與協和門窗共同為皇后學院設立了一項110萬元的基金，專門用於支持該校的亞洲當代藝術發展。該基金迄今已資助多名藝術專業學生的獎學金，贊助亞洲當代藝術展覽，並支持駐校藝術家計畫。