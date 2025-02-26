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曼哈頓社委會申請延至3/7 李文促華人加入

記者顏潔恩／紐約報導
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2025年度曼哈頓社區委員會申請已延至3月7日(周五)。(曼哈頓區長辦公室提供)
2025年度曼哈頓社區委員會申請已延至3月7日(周五)。(曼哈頓區長辦公室提供)

曼哈頓區長李文(Mark Levine)宣布，2025年度社區委員會申請已延至3月7日(周五)，並呼籲曼哈頓的華人積極遞交申請表格，成為社委會的一員，社委將在眾多關乎社區發展的決策中發揮關鍵作用，如參與市政預算、土地使用、住房發展、酒類核可及交通事務等決策。

據介紹，曼哈頓擁有12個社區委員會，由50個志願者組成，任期兩年，當中有25人由區長委任；目前申請加入社委會的日期已延長至3月7日，申請者需符合在當地居住、工作，或是對社區有重大關聯等條件。

曼哈頓區長李文呼籲華人積極遞交申請，成為社區委員會的一員。(本報檔案照)
曼哈頓區長李文呼籲華人積極遞交申請，成為社區委員會的一員。(本報檔案照)

為了鼓勵申請，李文辦公室在曼哈頓範圍舉辦推廣活動，包括用中文宣傳，以「茶熱需涼、鄰近需幫」為口號，呼籲華人民眾踴躍成為社委會的一員，使其注入更多元化的聲音；作為地方政府的基層力量，社區委員會可與市府機構、民選官員或地方領袖等合作，確保社區的觀點能被聽到，並影響決策。

每個委員會都有本身的預算、地區經歷和員工，其所承擔的三個主要職責，分別為監督市府提供的服務、規畫和審查土地使用申請，包括常引發爭議的土地重新規畫、以及為每年的城市預算提出建議。

申請現已開放，欲申請加入者，可前往網頁https://form.jotform.com/243474660047155輸入信息；更多詳情則可瀏覽：manhattanbp.nyc.gov/resources/communityboards/。

曼哈頓 預算 華人

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