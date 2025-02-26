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紐約台山聯誼會 500人同慶28周年

記者胡聲橋╱紐約報導
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紐約台山聯誼會舉行成立28周年慶典。(記者胡聲橋╱攝影)
紐約台山聯誼會舉行成立28周年慶典。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約台山聯誼會日前在布碌崙(布魯克林)舉行28周年成立慶典，約500位嘉賓和台山鄉親齊聚一堂，共慶新春。

慶祝晚會包含豐富多彩的文藝節目，來自新澤西州的尚武體育會表演了瑞獅採青助興，歌舞表演精彩紛呈。紐約台山聯誼會新任會長陳永錦，回顧該會創會28年以來走過的歷程，他表示，聯誼會從無到有，從小到大，由弱到強，實屬不易。聯誼會目前擁有1000多名會員，成為紐約華人社區一個重要的社團，這是全體會員通力合作、團結奮鬥的結果。新一屆領導班子剛剛上任，他們將秉承創會宗旨，團結鄉親和社區，爭取更大的輝煌。

中國駐紐約總領事館領僑處主任潘焱和王程領事出席，潘焱向台山聯誼會五位元老鄺啟新、黃有年、陳麗嫻、余剛深、甄錦榮頒發證書，表彰他們的貢獻，隨後又向該會新當選的正副會長、委員、名譽會長和顧問等頒發證書。潘焱肯定台山聯誼會在支持祖籍國和家鄉發展建設、支持美中友好方面作出的貢獻，並送上新春祝福。

州參議員陳學理、市議員莊文怡的代表伍溢文等到會祝賀，並向台山聯誼會頒發頒狀，表彰該會在服務社區方面所作的貢獻。副會長羅少領擔任主持，容藝輝副會長宣讀有關機構賀信，常務副會長江國驊則致答謝辭。

近200年來，台山人為美國建設做出不可磨滅的貢獻。去年，紐約州議會通過一項決議案，將每年2月12日定為台山日，以紀念台山移民為美國和紐約州做出的貢獻，這也是在中國政府以外、首個得到立法機構批准的「台山日」。

紐約州 新澤西州 布碌崙

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