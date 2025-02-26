布碌崙猶太、華人 多民族舞蹈慶新春

由南布碌崙(布魯克林)社區組織Club A-Elita與班森賀商業促進會共同組織的「多民族歌舞慶新春」活動於康尼島展開。(記者馬璿╱攝影)

由南布碌崙(布魯克林)社區組織Club A-Elita與班森賀商業促進會共同組織的「多民族歌舞慶新春」活動康尼島 展開，藉由多民族傳統舞蹈表演，共同慶祝農曆新年，促進各族群之間的文化交流。

活動在康尼島的藝術發展中心(The Center for Artistic Development)舉行，由美國湛江華僑聯合總會舞蹈團Club A-Elita舞蹈班，各自帶來中華傳統風情及俄羅斯民間舞蹈，並準備中式料理，共同歡慶蛇年到來。現場除有超過50名社區民眾參與外，也邀請華社及俄裔猶太 人的民選官員與社區領袖到場參與。

長期支持主辦單位Club A-Elita的州眾議員寇頓(William Colton)表示，該組織的會長布雷喬娃(Leonora Bulychova)長年不遺餘力促進當地社區凝聚感情，更不忘該居住在此的華裔民眾，透過在農曆新年之際舉辦族群融合的活動，不只能展現社區團結，也是化解仇恨與不了解的最佳管道。其幕僚長賀立寧也指出，該中心每周日都會開放舞池給當地居民高歌熱舞，能以舞蹈及歌唱等藝文活動歡慶新年，別具意義。