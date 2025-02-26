史島華人歌舞隊 送暖老人康復中心

「史島踏歌行」歌舞隊送暖老人康復中心。(該歌舞隊提供)

「史島踏歌行」(Staten Island Musical Steppers)是史泰登島 上一個由華人 兄弟姐妹組成的歌舞隊，他們利用業餘時間排練歌曲和舞蹈，節假日到社區各處演出，獲得社區的好評；歌舞小分隊近日專程到「丁香湖」老人康復中心表演，與老人一起歡度節日。

當日，「史島踏歌行」歌舞小分隊把元宵節的歡樂，和情人節 的暖意送給了「丁香湖」老人康復中心，為長者帶來眾多歌舞節目。

「扭秧歌」為開唱表演，舞者著紅色服裝，手拿紅帕子，熱烈的舞蹈動作帶出紅火的氣氛。女聲獨唱則由皮女士帶來，她幾個月前腦出血，在病榻上纏綿多日，此次推著步行器，為觀眾演唱「美麗的草原我的家」和「貝爾加湖」，她精彩的演唱和面對病痛的樂觀精神贏得現場掌聲。

主持人王逸在舞蹈「漁光曲」和「梅花賦」表演之前，還講解了這兩齣中華傳統舞蹈的文化背景。除了華語歌曲和舞蹈，「史島踏歌行」的節目還包括英文歌曲，此次演唱的老歌「Can't Help Falling in Love」(情不自禁墮入愛河)，勾起在場老人久遠而熟悉的回憶。整場表演最後在集體舞「再見，朋友」中落下帷幕。

據悉，「史島踏歌行」組建時間不長，但在史島華社已小有名氣。2023年元月，該團體在社區慶祝兔年新春聯歡活動總嶄露頭角，2024年夏天參加了紐約夏日街坊節(NYC Summer Street)在史島的演出。為了表示感謝，市交通局還邀請該團體全體成員出席納斯達克(Nasdaq)下午收盤的一次敲鐘儀式。