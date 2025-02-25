布碌崙F線地鐵站推倒女子性騷 疑似華男遭通緝

亞裔男子地鐵站性侵，遭通緝。(警方提供)

一名疑似華裔 男子近日在布碌崙(布魯克林)市警66分局轄區一個地鐵站 ，涉性侵一名女子。警方通過地鐵站監控錄像獲取了嫌犯的照片並將其公之於眾，希望知情者及時與警方聯繫。

根據市警局，17日下午約4時58分，在麥當勞大道(McDonald Avenue)交迪馬斯大道(Ditmas Avenue)附近的F線迪馬斯大道地鐵站站台，亞裔 男子涉嫌性侵一名女子。警方稱，受害者29歲，嫌犯將其推倒在地上後，觸摸其胸部和私處，之後迅速徒步逃離車站，去向不明。受害者沒有受傷。

警方從地鐵站出入口取得了涉案者的照片。警方形容，涉案男子身穿黑色長褲，藏藍色羽絨夾克和一頂黑色的棒球帽，警方沒有公布涉案者的族裔身份，但從照片顯示，他貌似40多歲的華裔男子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。