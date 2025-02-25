郭納德提工薪家庭稅收抵免 眾多民代力挺

州參議員郭納德和其他民選官員在州府集會，要求通過「工薪家庭稅收抵免」提案。(郭納德辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)州參議員 郭納德(Andrew Gounardes)與其他民選官員、紐約州 的權益倡導者和受影響家庭代表一起，近日在州府奧伯尼(Albany)集會並召開記者會，呼籲通過他提案的「工薪家庭稅收抵免」(Working Families Tax Credit)，減緩家庭經濟危機，減少兒童貧困率，提升中產階級。

「工薪家庭稅收抵免」議案將結合並擴大現有的稅收抵免，可以最多給一名兒童高達1600元的稅收抵免，保證給每個兒童至少100元的稅收抵免。這項提案還將彌補一些漏洞，將福利 支付從一年一次改為一個季度一次。此外，這項稅收抵免還與通膨掛鉤，一旦生活費用上升，給家庭的福利也會增加。

根據Policy Engine的研究報告，「工薪家庭稅收抵免」可以將兒童貧困率減少17%，將兒童嚴重貧困率減少22%。該提案還將增加紐約州超過三分之一居民的純收入。這項提案與州長霍楚(Kathy Hochul)的兒童減貧諮詢委員會專家的首推意見一致。

郭納德在集會上說，提案是為了讓紐約人能夠負擔得起食品、雜貨、託兒費和房租，減少兒童貧困，並發展壯大中產階級所需。州參議員劉醇逸說，「當像雞蛋這樣的必需品都變得難以負擔，一些商店甚至將其散裝出售，這清楚表明政府需要採取行動，幫助紐約人維持生活成本。工作家庭稅收抵免是最好的解決方法，它將為有孩子的家庭提供多項新福利，包括提高每個孩子的稅收抵免金額。」

州眾議員海維斯(Andrew Hevesi)、州參議員梅(Rachel May)、傑克遜(Robert Jackson)、布魯克(Samra Brouk)、哈克漢姆(Pete Harckham)，紐約勞工家庭黨共同創辦人、以及紐約移民聯盟組織等都在集會上發言支持該提案。