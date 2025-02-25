波羅園2公寓將改建遊民所 8大道華社譁然

布碌崙10大道5001號公寓樓。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)波羅園(Boro Park)猶太 社區近日傳出消息，距離8大道 華社不遠的兩棟公寓樓要改建成一間遊民 所，可以容納82戶帶孩子的家庭。猶太及8大道華裔社區對此事議論紛紛，表示反對設置遊民所。

兩棟公寓樓位於10大道和漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkwy)之間的50街，門牌號分別為10大道5001號和50街1016號，分別為五層及六層公寓樓。市社會服務局(DSS)計畫將此兩棟公寓樓，改造為容納82戶的遊民所，供帶孩子的家庭居住。

波羅園猶太社區媒體BoroPark 24稱，社會服務局將在今天(25日)舉行的布碌崙第12社區委員會(Community Board 12)月度會議上宣布這一計畫。根據媒體報導，計畫的披露為社區帶來衝擊，民眾擔憂計畫或將對這個以安全和寧靜著稱的社區造成影響，該媒體也呼籲更多居民參加此次會議，表達意見，因為市政府官員將在現場直接聽到受遊民所影響者的心聲，「居民的參與對於社區的未來至關重要，現在是共同站出來保護社區完整的時候了。」

布碌崙50街1016號公寓樓。(谷歌街景圖)

根據公開資料，10大道5001號公寓樓建於1923年，有46套公寓，業主為「5001 Owner LLC」；50街1016號公寓樓建於1925年，有43套公寓，業主為「1016 Owner LLCC」。

這兩棟公寓樓與8大道只相隔兩個大道，雖然這裡基本上是猶太人區，但也有不少華裔已經在此購房居住。州眾議員鄭永佳聞知此事後，於24日通知了華社。鄭永佳還提到，第12社區委員會25日的月度會議，將於晚上7時在13大道5901號三樓的Amico Senior Center召開。

第12社區委員黃啟旺說，這兩棟公寓樓附近不僅有福州人居住，而且周圍還有學校和醫院，不適合設置如此大規模的遊民所。他說，他會在社委會會議上反對遊民所，維護華社的利益，他也希望其他華裔居民能出席，共同表達反對遊民所意見。