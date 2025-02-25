市長投書：打破住房紀錄，為紐約客舖就未來之路

自上任以來，我們始終將住房建設與降低生活成本視為當務之急。要讓紐約成為最適合養家育兒的城市，就必須興建更多可負擔住房，滿足勞動者、家庭、移民及年輕人的需求。

過去三年，我們努力為市民提供住房。我們連續兩年創下歷史新高，打造亟需的可負擔住房，並興建了最多的遊民所及支援性住房，為年長者建造了創紀錄的老年公寓。

我們不僅興建新住房，還幫助更多紐約居民居有其所。2024年，市房屋保護和開發局(HPD)創下新高。市房屋局(NYCHA)投入超過17億元，為公共住宅進行必要的資本修繕。此外，市社會服務局(DSS)也創下紀錄，幫助最多庇護 所居民遷入有補助的永久住房，去年，共超過1萬4600戶家庭透過各類租金 補助搬離庇護所，年增24%。

但這些數字背後代表的不只是紀錄，而是年長者老有所依，曾經無家可歸的紐約客能夠安身立命，家庭不再擔憂高昂房租，能夠安居於這座偉大的城市。

一個家，不僅是遮風擋雨的居所，更是通往美國夢的康莊大道，是邁向穩定與機會的道路。要正面迎戰可負擔住房危機，我們必須大刀闊斧、勇往直前。

因此在上個月的「市情諮文」中，我們提出了「曼哈頓 計畫」，未來十年，將在曼哈頓增建10萬戶住宅，使全區住房總量突破100萬戶。

同時，我們也推動「同意之城」計畫，這是本市歷來最積極的住房方案，預計投入數十億元，在未來15年內興建8萬戶住宅。透過「家庭版同意之城」，我們將打造更適合家庭的住宅，例如與圖書館共建的住房，或更接近公共交通的住宅。

我們全面推進，讓住房建設惠及每一個街區。我們不僅在住房領域打破紀錄，上月更是第八次刷新全市就業人數最高紀錄。然而我深知，這座城市的競爭激烈，仍有許多家庭在艱難求生。

我們每天都在努力，為紐約客鋪就未來之路。我們將攜手打造更多可負擔住房，確保紐約繼續成為最適合養家育兒的城市，讓每位紐約客都能實現自己的美國夢。