華人職工會新年聯歡 挺護理員維權

紐約華人職工會舉辦2025年度新春聯歡會。(記者許君達╱攝影)

紐約華人 職工會近日在曼哈頓的蘇域柏公園高中(Seward Park High School)舉辦2025年度的新春聯歡會，數百人到場同樂，其中多數為華裔 家庭護理員。聯歡會的主題也與護理員維權及反對24小時工作制密切相關。

職工會理事長楊人權介紹，家庭護理員們2024年春季在市政廳外的絕食抗議行動持續多日，引發了外界的大量關注，夏季又遠道前往州府奧伯尼，抗議州勞工廳拒絕處理工資盜竊案件。除了大型運動外，職工會工友也在有爭議的各大護理機構外持續示威抗議。此外，在職工會、本地民代以及其他社區組織的共同努力下，華埠 及下東城社區去年也成功阻擋了兩橋社區的豪宅建案。他表示，護理工友與社區人士不畏強權、積極抗爭，是社區的好榜樣。只有努力維護自己的權利，才能贏得外界對華人的尊重。

市議員馬泰(Christopher Marte)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室華裔社區聯絡員葉海帆(Fannie Ip)到場支持。馬泰表示，工友們歡聚一堂慶祝節日，展示自己的樂觀、勇氣和團結的力量，就是不屈服於壓迫者的最佳表達。葉海帆也對華人勞工對社區和整個社會的貢獻給予了讚賞。 市議員馬泰到場支持。(記者許君達╱攝影) 聯歡會共有數百人參與，人氣旺盛。(記者許君達／攝影)