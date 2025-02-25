華人職工會新年聯歡 挺護理員維權
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紐約華人職工會近日在曼哈頓的蘇域柏公園高中(Seward Park High School)舉辦2025年度的新春聯歡會，數百人到場同樂，其中多數為華裔家庭護理員。聯歡會的主題也與護理員維權及反對24小時工作制密切相關。
職工會理事長楊人權介紹，家庭護理員們2024年春季在市政廳外的絕食抗議行動持續多日，引發了外界的大量關注，夏季又遠道前往州府奧伯尼，抗議州勞工廳拒絕處理工資盜竊案件。除了大型運動外，職工會工友也在有爭議的各大護理機構外持續示威抗議。此外，在職工會、本地民代以及其他社區組織的共同努力下，華埠及下東城社區去年也成功阻擋了兩橋社區的豪宅建案。他表示，護理工友與社區人士不畏強權、積極抗爭，是社區的好榜樣。只有努力維護自己的權利，才能贏得外界對華人的尊重。
市議員馬泰(Christopher Marte)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室華裔社區聯絡員葉海帆(Fannie Ip)到場支持。馬泰表示，工友們歡聚一堂慶祝節日，展示自己的樂觀、勇氣和團結的力量，就是不屈服於壓迫者的最佳表達。葉海帆也對華人勞工對社區和整個社會的貢獻給予了讚賞。
在聯歡會上，社區醒獅團帶來中華傳統舞獅表演，華人文藝團體和護理員團體各自帶來了腰鼓、合唱、舞蹈等表演，華埠及下東城社運團體的華人青年帶來中華傳統民樂演奏，外族裔青年則帶來以倡導工人抗爭維權為主題的搖滾樂。此外，兄弟團體法拉盛工人中心也帶來一場針對政客和利益集團的諷刺舞台劇，引台下觀眾不時會心歡呼。
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