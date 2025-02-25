我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

華人職工會新年聯歡 挺護理員維權

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約華人職工會舉辦2025年度新春聯歡會。(記者許君達╱攝影)
紐約華人職工會舉辦2025年度新春聯歡會。(記者許君達╱攝影)

紐約華人職工會近日在曼哈頓的蘇域柏公園高中(Seward Park High School)舉辦2025年度的新春聯歡會，數百人到場同樂，其中多數為華裔家庭護理員。聯歡會的主題也與護理員維權及反對24小時工作制密切相關。

職工會理事長楊人權介紹，家庭護理員們2024年春季在市政廳外的絕食抗議行動持續多日，引發了外界的大量關注，夏季又遠道前往州府奧伯尼，抗議州勞工廳拒絕處理工資盜竊案件。除了大型運動外，職工會工友也在有爭議的各大護理機構外持續示威抗議。此外，在職工會、本地民代以及其他社區組織的共同努力下，華埠及下東城社區去年也成功阻擋了兩橋社區的豪宅建案。他表示，護理工友與社區人士不畏強權、積極抗爭，是社區的好榜樣。只有努力維護自己的權利，才能贏得外界對華人的尊重。

市議員馬泰(Christopher Marte)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室華裔社區聯絡員葉海帆(Fannie Ip)到場支持。馬泰表示，工友們歡聚一堂慶祝節日，展示自己的樂觀、勇氣和團結的力量，就是不屈服於壓迫者的最佳表達。葉海帆也對華人勞工對社區和整個社會的貢獻給予了讚賞。

市議員馬泰到場支持。(記者許君達╱攝影)
市議員馬泰到場支持。(記者許君達╱攝影)
聯歡會共有數百人參與，人氣旺盛。(記者許君達／攝影)
聯歡會共有數百人參與，人氣旺盛。(記者許君達／攝影)

在聯歡會上，社區醒獅團帶來中華傳統舞獅表演，華人文藝團體和護理員團體各自帶來了腰鼓、合唱、舞蹈等表演，華埠及下東城社運團體的華人青年帶來中華傳統民樂演奏，外族裔青年則帶來以倡導工人抗爭維權為主題的搖滾樂。此外，兄弟團體法拉盛工人中心也帶來一場針對政客和利益集團的諷刺舞台劇，引台下觀眾不時會心歡呼。

華人青年帶來中華傳統民樂演奏。(記者許君達╱攝影)
華人青年帶來中華傳統民樂演奏。(記者許君達╱攝影)

華人 華埠 華裔

上一則

學一技之長，贏未來機遇NYADI助您獲得高薪就業與學位

下一則

長島市126戶可負擔房開放抽籤 4/11前申請
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

屋崙華埠新春巡遊 上萬民眾同歡

屋崙華埠新春巡遊 上萬民眾同歡
亞裔共和黨皇后區分會成立 眾多華裔民代出席

亞裔共和黨皇后區分會成立 眾多華裔民代出席
詹樂霞與狄拿波利 華埠歡慶農曆年

詹樂霞與狄拿波利 華埠歡慶農曆年
費城協勝公會2025春節聯歡宴會 喜慶歡樂

費城協勝公會2025春節聯歡宴會 喜慶歡樂

熱門新聞

一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

2025-02-24 07:33
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

2025-02-23 15:41

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標