繁榮布碌崙協會答謝宴 表彰社區組織、義工

繁榮布碌崙協會(BBA)為答謝志工與社區領袖為月初「新春街坊歡樂節」的貢獻，於布碌崙(布魯克林)旺豪酒家舉行答謝宴，表彰數十位社區人士與義工獎狀。(記者馬璿／攝影)

繁榮布碌崙 協會(BBA)為答謝志工與社區領袖為月初「新春街坊歡樂節」的貢獻，於布碌崙(布魯克林)旺豪酒家舉行答謝宴，表彰數十位社區人士與義工獎狀。

答謝宴中，繁榮布碌崙協會主席黃啟旺也感謝43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)，以及眾多社區組織、贊助機構和義工。他表示，如果不是莊文怡與其辦公室的人員協助申請許可，活動不可能辦成。他也強調，這並非僅靠一個組織而成，而是整個社區齊心協力的成果，希望未來華社能持續支持協會。

莊文怡則表示，活動的成功需要眾人合作，從義工到社區組織，每個人都不可或缺。她也強調，新春街坊節彰顯整個華社合作的精神，並且透過將文化傳遞到非華人 的社區，才能將提升華人在美的形象與政治地位。她也特別感謝49選區民主黨選區領袖謝曉瓊(Joyce Xie)，在活動前仍努力向市政單位申請許可，在政府機關反覆不定時仍積極爭取。

謝曉瓊表示，本次活動的宗旨就是希望社區能變得愈來愈強健，並將這股能量擴散至整個紐約。

第38選區市議員參選人葉凌霞(Ling Ye)則回憶，她深耕社區十多年，曾見證過華裔學生在校被霸凌，家長卻不知如何出聲的困境，肩上承擔養家包袱的移民忍氣吞聲，反而委屈自己。她表示，現今華人已經累積足夠多的聲量，加上有許多社區組織，鼓勵民眾未來在遇到困難時勇於求助，讓社區幫忙一起分擔重擔，互相幫忙不受外人欺負。