台灣大專院校校友會改選 陳焌任新會長

大紐約區台灣大專院校校友會聯合會在法拉盛舉行「董事會及會長等幹部改選」，左起：陳焌、林映君、現任董事長洪國治、黃崑山。(記者高雲兒／攝影)

大紐約區台灣大專院校校友會聯合會在法拉盛舉行「董事會及會長等幹部改選」，選出第32屆理事會與董事會成員。新一屆幹部將於7月1日正式履新，現任會長林映君將於6月底交棒，同時她亦當選為下一屆董事長，將持續推動校聯會發展。

校聯會為非營利性組織，致力於聯繫大紐約區各台灣大專院校校友會，促進校友間的互助合作與交流。現任會長林映君在會上感謝各校校友會的支持，使本屆會務順利運作。她表示，雖然即將卸任會長一職，但未來將以董事長身份繼續貢獻力量，助力校聯會的成長與發展。

候任會長陳焌以全票當選，並表示第32屆校聯會的三大工作目標將聚焦於健全組織架構、強化校友合作與拓展活動範圍。首先，將完善法律文件，確保組織運作符合非營利機構規範；其次，加強各校校友會之間的聯繫與合作，推動更多互惠交流；此外，將拓展活動內容，例如舉辦音樂比賽等，為準備升學的年輕人提供資源，提升申請成功率。

本次改選結果為：會長是輔仁大學的陳焌，第一副會長是清華大學的黃崑山，第二副會長文化大學的劉伊蘋。現任會長林映君當選為新任董事長，將繼續推動校聯會發展；台灣科技大學的副董事長游季平則將協助董事會運作，確保組織穩定發展。