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紐約市禽流感肆虐 專家憂移民執法或致防疫隱患

記者馬璿╱紐約報導
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流行病學專家指出，雖然最容易感染禽流感的人群是工作會接觸活禽的農場員工，但他們仍憂心禽流感可能與流感結合，且聯邦移民與海關執法局(ICE)的執法，可能會使在農場工作的無證移民因懼怕暴露自己的個人資訊而不願接受檢測，進而使疫情惡化。(記者馬璿╱攝影)
流行病學專家指出，雖然最容易感染禽流感的人群是工作會接觸活禽的農場員工，但他們仍憂心禽流感可能與流感結合，且聯邦移民與海關執法局(ICE)的執法，可能會使在農場工作的無證移民因懼怕暴露自己的個人資訊而不願接受檢測，進而使疫情惡化。(記者馬璿╱攝影)

近期由於禽流感肆虐，食品安全問題再次成為討論焦點。流行病學專家指出，雖然最容易感染禽流感的人群是工作會時接觸活禽的農場員工，但他們仍憂心，禽流感可能與流感結合。且聯邦移民與海關執法局(ICE)的執法，可能會使在農場工作的無證移民因懼怕暴露自己的個人資訊而不願意接受檢測，進而使疫情惡化。

紐約市衛生局官員指出，目前，禽流感疫情對紐約州影響較小，州和市範圍都尚未發現人類病例，但在鳥類檢測呈陽性後，州長霍楚(KathyHochul)也已下令關閉活禽市場。

根據媒體「Epicenter NYC」報導，專門研究禽流感的流行病學家瑞維拉(Jessica Malaty Rivera)在受訪時表示，對於鮮少接觸農場動物的人來說，被傳染禽流感的風險較低，但考量到目前季節性流感的猖獗，她擔心病毒突變與重組(reassortment)，可能會導致禽流感能人傳人。

瑞維拉舉例，若農場工人在感染季節性流感時又暴露在禽流感環境，導致體內同時攜帶這兩種病毒，恐會使病毒突變為新的版本，甚至變異為可以在人與人之間傳播的病毒株。她也補充，目前，尚未確認證明禽流感具有人際傳播能力，但無法保證這永遠不會發生，呼籲民眾接種流感疫苗以增加自身抗體。

瑞維拉更進一步指出，禽流感之所以低無法確定病毒是否能人傳人，部分原因是因為聯邦疾病管制預防中心(CDC)資訊不透明，導致專家一直無法有效監測與掌握所有病例。許多農場工人或其家人為無證移民，在對政府不信任的情況下，即使有感染禽流感，可能不敢或是不願意接受檢測，一方面是誤以為自己得到的是其他疾病，另一方面則是深怕政府獲取他們的身分資料，在未充分溝通前提下，種種政府動作都會使防疫工作充滿挑戰。

此外，瑞維拉也提及，除了雞蛋外，未經巴氏殺菌的生乳受污染風險更高，若未徹底消毒，生乳內可能會含有包含禽流感在內的病毒，以及李斯特菌、大腸桿菌與沙門桿菌等細菌。

禽流感 檢測 移民

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