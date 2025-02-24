紐約市公布康尼島改造藍圖 含1500間新公寓

紐約市經濟發展局近日發布了康尼島規畫藍圖。(市經濟發展局提供)

紐約市 經濟發展局(NYC EDC)近日發布了康尼島 規畫藍圖，宣布將徹底改造康尼島，在人民遊樂場(People’s Playground)周圍，建造1500間混合收入公寓，同時對康尼島標誌性的海灘棧橋(Riegelmann Boardwalk)、斯塔克體育中心(Abe Stark Sports Center)和其他公用設施進行大規模投資改造。

市經濟發展局在這份報告中稱，這一新規畫是市政府更大願景的一部分，旨在重振康尼島，將這個濱海社區改造成居家生活和娛樂的最佳場所，開啟康尼島美好的未來。

按照規畫，新增的1500多間公寓將建在西21街和西22街之間的市政地塊，其中四分之一的公寓將成為可負擔公寓，這個開發項目還包括商業零售設施。

此外，紐約市將耗資4200萬元改造斯塔克體育中心，包括修建新的入口和滑冰設施，使其成為更方便和更現代化的體育中心。康尼島人長期以來一直認為海邊棧道需要修繕和升級，新藍圖將提升該棧道的可通行度和應對海平面上升的能力。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)對這一新規畫表示讚賞，他表示，改造具有標誌性的海邊棧道和史塔克體育中心，將有助於確保紐約人和遊客能夠世世代代享受康尼島賦予的一切，享受戶外活動給身心健康帶來的益處。

市經濟發展局局長金博(Andrew Kimball)表示，這些規畫中的項目將為康尼島帶來數百間新可負擔公寓，並有助於履行市長將公共地塊用於新住宅開發的承諾。