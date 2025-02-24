王嘉廉社區醫療中心 3/1免費B肝篩檢

市議員黃敏儀與王嘉廉社區醫療中心合作，將於3月1日(周六)舉辦社區健康篩檢活動，提供B型肝炎等多項健康檢查，期望提高社區對疾病預防的意識。(記者尤昱程╱攝影)

市議員黃敏儀近日召開記者會宣布，將與王嘉廉社區醫療中心合作，於3月1日(周六)舉辦社區健康篩檢活動，提供B型肝炎等多項健康檢查，期望提高社區對疾病預防的意識。

黃敏儀表示，B型肝炎對亞裔社群的影響尤為顯著，是導致肝病及肝癌的主要原因之一，因此推廣相關篩檢與疫苗 接種極為重要。她分享自身經驗，表示曾接受血液檢測 後發現未具B型肝炎抗體，隨後接種疫苗，並強調社區民眾應重視自身健康，積極參與篩檢。

王嘉廉社區醫療中心B型肝炎計畫主任吉町洋子(Dr. Julie Yoko Yoshimachi)表示，B型肝炎是全球導致肝癌的主要原因，且一旦成為慢性感染，將伴隨終生疾病風險。她表示，B型肝炎主要透過血液傳播，尤其母嬰垂直傳播的機率極高，希望民眾都能儘早篩檢及接種疫苗。

而根據聯邦疾病防治中心 (CDC)最新建議，所有成年人至少應接受一次B型肝炎篩檢，以確保自身與家人健康。吉町洋子說，近年來紐約市的B型肝炎確診人數有所增加，反映出社區內仍有未充分篩檢的族群，因此提升公眾認識與篩檢率相當重要。

該中心健康教育部主任朱雅潔表示，該中心長期致力於為社區提供醫療服務，並透過多種合作計畫推動健康意識，例如開學季健康檢查、健康保險諮詢等。

朱雅潔說，此次健康篩檢活動將涵蓋多項檢測，包括血壓、血糖及膽固醇檢測，並設有健保申請諮詢服務，協助未投保者了解相關資訊。她強調，篩檢結果出爐後，醫療團隊將主動聯繫受檢者，提供進一步的醫療建議與治療轉介，確保患者獲得適當的後續照護。

該活動將為18歲以上的成人提供免費B肝篩檢，無需預約，時間地點為3月1日(周六)上午10時至下午3時在法拉盛王嘉廉社區醫療中心，地址40路131-72號。