男子扮電工潛民宅行竊 涉案逾160萬元

嫌犯名為坎迪亞曾在曼哈頓中城47街一家珠寶店與店員閒聊，接著趁機打開展示櫃偷走鑽石。 (取自Citizen)

一名男子憑藉精湛演技行騙，化身電工、水管工、送貨員、球迷及建築工人，輕易潛入民眾家中偷盜。警方指控他在全美各地行竊，包括布碌崙 (布魯克林)、曼哈頓 和皇后區，涉案金額超過160萬元，紐約市 警22日已發布逮捕令。

據警方消息，該嫌犯名為坎迪亞(Yonut Candea)，曾在洛杉磯、芝加哥、紐約市及加拿大多地犯案。該嫌犯通常單獨行動，白天假扮修理工，趁屋主在家時悄然闖入行竊，僅僅在紐約，他就至少犯案25次，涉案金額達160萬元。

據一名受害者回憶，當時她先生正在廚房做飯，孩子們在睡覺。她回房間拿東西時才發現不對勁，「房間裡有一根撬棍、一件男士外套，還有一把斧頭。我們開始檢查家裡的東西，才發現已經損失慘重。」

另一名受害者同樣是在回家後察覺了異樣，「衣櫃被翻得亂七八糟，工具和撬棍散落一地」，他立刻查看監控錄影並報警，但嫌犯已帶著現金與珠寶逃離。坎迪亞的犯案目標不僅是家庭住宅，還包括珠寶店，據Citizen，他曾在曼哈頓中城47街一家珠寶店與店員閒聊，趁機打開展示櫃，迅速偷走鑽石後逃逸。

警方指出，坎迪亞行動隱秘，還擅長隨機應變，「當他被屋主撞見時，還會裝作水管工或其他修繕工人，試圖騙過對方」，警方發言人吉利斯(Ryan Gillis)說，坎迪亞仍在逃，警方已發出逮捕令，急需掌握他的行蹤，呼籲公眾提供線索。