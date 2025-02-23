男子涉全市10起入室盜竊案 警方通緝

紐約市一名男子在過去數個月內闖入阿斯托里亞至少三家美甲店，並在曼哈頓和布碌崙的多家商業場所作案。(市警提供)

紐約市一名男子在過去數個月內趁入夜無人時，闖入阿斯托里亞(Astoria)至少三家美甲店盜竊，警方後來調查發現，他也曾在曼哈頓 和布碌崙 (布魯克林)等多家商業場所作案。警方日前公布該名男子的通緝照，呼籲公眾提供線索。

市警114分局表示，這名竊賊最大的一筆竊盜金額，發生在去年12月28日凌晨4時40分，當時他破壞位於阿斯托里亞30大道31-11號的「Athena's Nails」門鎖闖入店內，盜走3500元現金後逃離現場。八天後，即今年1月5日凌晨5時40分，該男子再度作案，他撬開35大道42-23號的「Piccolo Nails」美甲店大門鎖，進入店內搬走一個保險 箱，警方表示，店家並未在保險箱內存放任何財物，因此本案僅造成該店門鎖被毀壞的損失。

此外，嫌犯於去年12月12日凌晨3時30分左右，闖入長島市41大道23-01號的「LIC Nail & Spa」，偷走約500元現金後逃逸。警方表示，這名竊賊在皇后區、曼哈頓和布碌崙共涉及至少10起入室盜竊案，其中曼哈頓三起、布碌崙四起，他的作案時間均為深夜至凌晨時段，未造成人員傷亡。

警方近日公布監控畫面，描述嫌犯為膚色較淺，留有深色小鬍子的成年男子，最後一次被看見時身著淺色連帽外套、黑色長褲、深色運動鞋，並背有一個後背包。警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。