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詹樂霞與狄拿波利 華埠歡慶農曆年

記者范航瑜╱紐約報導
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狄拿波利以中文與韓語向民眾拜年。(記者范航瑜╱攝影)
狄拿波利以中文與韓語向民眾拜年。(記者范航瑜╱攝影)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)與州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)日前在曼哈頓華埠公立第二小學(P.S. 2)舉辦農曆新年慶祝晚會，逾百名社區代表與居民參加。晚會上還為曼哈頓華埠商改區(Chinatown BID)行政總監陳作舟頒發獎狀，表彰他對華埠及華人社區的貢獻。

詹樂霞表示，農曆新年是她最喜愛的節日之一，象徵吉祥、繁榮與一年來的辛勤付出。今年，農曆新年成為公立學校假日，讓亞裔孩子能夠慶祝自身文化。她承諾將持續支持亞裔社區，維護公平正義，確保居民獲得應有的政府服務，並打擊仇恨犯罪，「我將繼續為移民發聲，並以法律作為劍與盾」，她鼓勵民眾遇到不公時向其辦公室求助，並強調「檢察長永遠與你們站在一起。」

狄拿波利則以中文與韓語向民眾拜年，表示雖然如今皇后區與布碌崙(布魯克林)均有華人社區，但曼哈頓華埠是紐約最早的華人聚居地，盡管在新冠疫情期間遭受重創，如今商業與就業已全面復甦，「華埠從九一一事件到疫情期間展現了強韌與團結。希望大家在新的一年，如蛇一般蛻變，迎接新氣象。」

州眾議員李榮恩(Grace Lee)感謝狄拿波利對華埠的肯定，並回顧自己推動農曆新年成為法定假日的經歷，表示這是兒時未曾想像的成就。市議員李琳達(Linda Lee)則指出，「有些並不了解農曆新年的家長和孩子，因為這一天放假，也會開始去了解這個節日以及背後的意義」，她認為農曆新年放假能夠幫助促進文化理解，減少偏見與歧視。

當晚，詹樂霞與狄拿波利分別為陳作舟頒發了獎狀，陳作舟在致辭中表示，華埠不僅是華人社區，更是多元族裔共存的社區，農曆新年作為擁有數千年歷史的節日，仍有許多值得分享的文化內涵。他感謝州檢察長與州主計長提供這個平台，與社區共同慶祝佳節。

州檢察長詹樂霞與州主計長狄拿波利日前在曼哈頓華埠公立第二小學舉辦農曆新年慶祝晚會...
州檢察長詹樂霞與州主計長狄拿波利日前在曼哈頓華埠公立第二小學舉辦農曆新年慶祝晚會。(記者范航瑜╱攝影)
詹樂霞表示，農曆新年是她最喜愛的節日之一，象徵吉祥、繁榮與一年來的辛勤付出。(記...
詹樂霞表示，農曆新年是她最喜愛的節日之一，象徵吉祥、繁榮與一年來的辛勤付出。(記者范航瑜╱攝影)
詹樂霞(左二)聯合州主計長狄拿波利(右三)分別為陳作舟(左三)頒發獎狀。(記者范...
詹樂霞(左二)聯合州主計長狄拿波利(右三)分別為陳作舟(左三)頒發獎狀。(記者范航瑜╱攝影)

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