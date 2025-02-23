亞裔共和黨皇后區分會成立 眾多華裔民代出席

表示，共和黨需要更多基層支持，尤其是在選舉日的志願者和資源動員上，這也是大會成立的主要目的之一。(記者高雲兒╱攝影)

亞裔共和黨 聯盟皇后區分部(Asian American Republican Party-Queens)22日在法拉盛舉辦成立大會，吸引眾多社區民眾及關心共和黨發展的各界人士參與。主辦方表示，此次大會不僅是對亞裔社區政治參與度提升的見證，也標誌著共和黨在皇后區擴展影響力的重要一步。

本次活動由主席王紹權(Philip Wang)與副主席白正熩(Kenneth Paek)發起，他們分享了共和黨在亞裔社區的未來發展方向及政策願景。王紹權表示，共和黨需要更多基層支持，尤其是在選舉日的志願者和資源動員上，這也是大會成立的主要目的之一，呼籲社區積極參與，幫助推動共和黨候選人競選，確保選舉公平。

白正熩表示，亞裔選民應當團結，推動共和黨發展，他指出，近年來民主黨 政策的左傾，使許多亞裔選民轉向共和黨，並提及2024年選舉期間皇后區共和黨對亞裔候選人的支持。他認為，成立該聯盟是為了讓亞裔社區擁有一個發聲的平台，鼓勵大家積極參與政治事務。

多名共和黨官員出席了此次大會，州眾議員鄭永佳表示，布碌崙(布魯克林)已有兩位亞裔共和黨民選官員，他與州參議員陳學理共同打破了民主黨長期壟斷的局面。他強調，許多亞裔選民對民主黨的不滿日益加深，許多曾經的民主黨人如今已轉變為共和黨人，並積極參與政治。他補充道，過去許多亞裔共和黨人因政治環境而不願公開身分，但現在情況正在改變，愈來愈多的亞裔選民願意站出來，為共和黨發聲。

陳學理則回顧了1987年移居法拉盛時的經歷，對社區變遷表達了感慨，他指出，法拉盛曾經面臨嚴峻的治安問題，但經多年發展逐步成為繁榮的社區。然而，近年來民主黨的政策導致治安惡化，社區再次陷入困境，他批評民主黨政府關閉監獄、放任犯罪率上升，導致公眾安全受到嚴重影響。因此他呼籲亞裔社區團結起來，為皇后區的未來努力。