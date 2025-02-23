CUNY亞裔與亞洲研究所 招聘院長

紐約市 立大學(CUNY)的亞裔 與亞洲研究所(Asian American/Asian Research Institute，簡稱AAARI)，目前已開始對正式院長的招聘工作，院長的任務是向學術事務部匯報工作，為AAARI制定願景和監督運作。

據悉，紐約市立大學在去年10月任命陳約翰(John J. Chin)為亞裔與亞洲研究所的代院長，當時計畫在未來一年內進行正式院長的招聘工作。據介紹，亞裔與亞洲研究所隸屬皇后學院(Queens College)，致力於促進和傳播與亞洲、亞裔美國人及其社群相關的研究和教育資料。

根據資訊，院長的工作是向皇后學院學術事務的教務長兼資深副主任匯報工作，且需領導、制定願景並監督AAARI的日常和長期運作，確保其在亞裔美國人的研究或學術機構、宣傳和推廣方面的知名度、生存能力和領導力。

該職位屬於紐約市立大學的高階主管薪酬計畫(Executive Compensation Plan)，因此需要擁有至少一個學士學位，以及八年相關經驗；其他會被考慮的入職標準包括是否擁有博士學位、或與教育相關的學術背景，候選人應具備提供指導、批判性審查、評估研究的能力，對亞裔美國人關心的問題有豐富的了解，能說任何的亞洲語言是理想但非要求。

薪資範圍將介於年收入19萬至21萬之間，視教育和相關經驗而定，工作申請將開放直至找到合適人選，並在3月16日開始審核申請。