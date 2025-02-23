我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

封面故事／全黑人飛行隊 二戰嚇壞納粹

CUNY亞裔與亞洲研究所 招聘院長

記者顏潔恩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

紐約市立大學(CUNY)的亞裔與亞洲研究所(Asian American/Asian Research Institute，簡稱AAARI)，目前已開始對正式院長的招聘工作，院長的任務是向學術事務部匯報工作，為AAARI制定願景和監督運作。

據悉，紐約市立大學在去年10月任命陳約翰(John J. Chin)為亞裔與亞洲研究所的代院長，當時計畫在未來一年內進行正式院長的招聘工作。據介紹，亞裔與亞洲研究所隸屬皇后學院(Queens College)，致力於促進和傳播與亞洲、亞裔美國人及其社群相關的研究和教育資料。

根據資訊，院長的工作是向皇后學院學術事務的教務長兼資深副主任匯報工作，且需領導、制定願景並監督AAARI的日常和長期運作，確保其在亞裔美國人的研究或學術機構、宣傳和推廣方面的知名度、生存能力和領導力。

該職位屬於紐約市立大學的高階主管薪酬計畫(Executive Compensation Plan)，因此需要擁有至少一個學士學位，以及八年相關經驗；其他會被考慮的入職標準包括是否擁有博士學位、或與教育相關的學術背景，候選人應具備提供指導、批判性審查、評估研究的能力，對亞裔美國人關心的問題有豐富的了解，能說任何的亞洲語言是理想但非要求。

薪資範圍將介於年收入19萬至21萬之間，視教育和相關經驗而定，工作申請將開放直至找到合適人選，並在3月16日開始審核申請。

亞裔 紐約市

上一則

詹樂霞與狄拿波利 華埠歡慶農曆年

下一則

男子涉全市10起入室盜竊案 警方通緝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

放棄投行工作開設「貓咖店」 華裔小伙勇追夢

放棄投行工作開設「貓咖店」 華裔小伙勇追夢
皇后區公所進駐社區 24日開跑

皇后區公所進駐社區 24日開跑
皇后區長圓桌會議：關注經濟反ICE突襲

皇后區長圓桌會議：關注經濟反ICE突襲
皇后區長辦亞裔媒體會議 展望新年計畫

皇后區長辦亞裔媒體會議 展望新年計畫

熱門新聞

本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。(美聯社)

紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

2025-02-17 07:14
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析