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大都會公園賭場項目 土地使用修改案通過

記者高雲兒╱紐約報導
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大都會公園項目將在鄰近皇后區法拉盛的花旗球場周邊建設一個占地50畝的綜合空間。(記者高雲兒╱攝影)
大都會公園項目將在鄰近皇后區法拉盛的花旗球場周邊建設一個占地50畝的綜合空間。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市規畫委員會近日投票通過了大都會公園(Metropolitan Park)賭場項目的分區法規修改方案，意味著該總投資達80億元的計畫又向前邁出關鍵一步，但是否可以順利推進仍取決於能否取得賭場牌照。

該項目擬建於花旗球場周邊50畝的停車場區域，提案由紐約大都會隊老闆柯恩(Steve Cohen)與硬石娛樂(Hard Rock Entertainment)推進，核心內容是在現有停車場基礎上建設一家大型賭場，並配套建設25畝的公共公園、購物中心、餐廳、皇后區美食廣場、地鐵站改造以及道路和自行車道的升級。

該計畫之前面臨用地改動，盡管該地塊目前為瀝青停車場，但法律上屬於市政公園用地，因此項目的推進必須獲得分區文本及城市地圖修改的批准。此前，負責法拉盛草原可樂娜公園周邊地區的五個社區委員會已投票支持相關修改，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也對該項目表示有條件支持，不過社區委員會和區長的意見僅具諮詢性質，而市規畫委員會的投票才具有法律約束力。

在19日上午的公開會議上，市規畫委員會以九票贊成、一票反對和一票棄權的結果，通過了相關修正案，使該項目在「統一土地利用審查程序」(ULURP)中向前推進。大都會公園項目發言人里克特(Karl Rickett)對此表示歡迎，稱此次投票讓該項目「距離現實更進一步」，然而，市規畫局總監格羅尼克(Dan Garodnick)也表示，投票「僅涉及土地使用行動」，並不構成對整個項目的最終批准。

大都會公園項目的最終落地仍取決於能否獲得紐約州批准的三個下州賭場牌照之一。目前，州議會已批准發放三張下州賭場牌照，其中兩張預計將授予現有的賽馬場賭場(Racinos)，剩餘的一張牌照競爭激烈，大都會公園項目代表此前曾表示，若無法獲得下州賭場牌照，該項目將無法推進。

接下來，分區修改方案將提交至市議會和市長辦公室審議，同時紐約州官員預計將在年底前公布三張下州賭場牌照的最終歸屬。

紐約市規畫委員會近日投票通過了大都會公園賭場項目的分區法規修改方案。圖為大都會公...
紐約市規畫委員會近日投票通過了大都會公園賭場項目的分區法規修改方案。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

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