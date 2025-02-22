禽流感肆虐 動保人士憂流浪貓感染風險大

禽流感肆虐不只導致雞蛋價格飆漲，動物保護人士更警告此疫情恐怕影響紐約市流浪貓，甚至可能進一步威脅人類的健康。(記者馬璿╱攝影)

近期禽流感 肆虐，不只導致雞蛋價格飆漲，動物保護人士更警告此疫情恐怕已影響紐約市 流浪貓，甚至可能進一步威脅人類健康。相關衛生單位則指出，貓若食用到感染的禽類可能會有染疫疑慮，但目前市內還未發現相關病例，整體風險仍屬低。

動保人士指出，目前尚未有貓咪感染禽流感中的H5N1病例，但全美範圍內已有66起貓咪因食用受感染鳥類而患禽流感的案例，病毒從鳥類傳染到貓只是時間問題，甚至可能已悄然上演。紐約市絕育干預計畫(Spay Neuter Intervention Project NYC)創辦人馬沙羅(Regina Massaro)指出，由於貓咪的天性，獵捕到感染禽流感鳥類是有可能的。

市府則警告民眾不要讓家貓在戶外活動，以免因獵捕野鳥或是其他動物而遭感染，也應該避免讓貓食用可能受禽鳥感染的生肉食品。雖然禽流感可能從鳥類或鳥類傳染至人類，但州衛生部回應，此類案例極為罕見，目前已知案例也相當少。美國愛護動物協會(ASPCA)醫療服務副總裁雅涅茲科(Stephanie Janeczko)則表示，貓若接觸到農場或後院飼養的家禽，或是生病、死亡的野鳥，則感染會提高，但目前整體風險仍較低。

目前紐約市五大行政區內，估計約有50萬隻流浪貓，美國獸醫協會(AVMA)資料則顯示，貓感染禽流感後可能會出現呼吸道疾病如呼吸困難等，嚴重則可能癲癇發作。由市府監管的動物保護機構「Animal Control Cares of NYC」則表示，目前並未發現市內有貓咪感染禽流感的疑似病例，但並沒有提供相關檢測的證據。

根據聯邦疾病管制預防中心(CDC)數據，今年已有近2000隻鳥類受到感染，過去兩年累計感染數量則為4870隻。而美國農業部的動植物衛生檢驗署(APHIS)更指出，今年為止皇后區和布朗士 動物園已有10多隻野鴨因感染死亡，布朗士的一隻紅尾鷹、皇后區一隻大角鴞及布碌崙(布魯克林)一隻天鵝也因此受害。