我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

禽流感肆虐 動保人士憂流浪貓感染風險大

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
禽流感肆虐不只導致雞蛋價格飆漲，動物保護人士更警告此疫情恐怕影響紐約市流浪貓，甚至可能進一步威脅人類的健康。(記者馬璿╱攝影)
禽流感肆虐不只導致雞蛋價格飆漲，動物保護人士更警告此疫情恐怕影響紐約市流浪貓，甚至可能進一步威脅人類的健康。(記者馬璿╱攝影)

近期禽流感肆虐，不只導致雞蛋價格飆漲，動物保護人士更警告此疫情恐怕已影響紐約市流浪貓，甚至可能進一步威脅人類健康。相關衛生單位則指出，貓若食用到感染的禽類可能會有染疫疑慮，但目前市內還未發現相關病例，整體風險仍屬低。

動保人士指出，目前尚未有貓咪感染禽流感中的H5N1病例，但全美範圍內已有66起貓咪因食用受感染鳥類而患禽流感的案例，病毒從鳥類傳染到貓只是時間問題，甚至可能已悄然上演。紐約市絕育干預計畫(Spay Neuter Intervention Project NYC)創辦人馬沙羅(Regina Massaro)指出，由於貓咪的天性，獵捕到感染禽流感鳥類是有可能的。

市府則警告民眾不要讓家貓在戶外活動，以免因獵捕野鳥或是其他動物而遭感染，也應該避免讓貓食用可能受禽鳥感染的生肉食品。雖然禽流感可能從鳥類或鳥類傳染至人類，但州衛生部回應，此類案例極為罕見，目前已知案例也相當少。美國愛護動物協會(ASPCA)醫療服務副總裁雅涅茲科(Stephanie Janeczko)則表示，貓若接觸到農場或後院飼養的家禽，或是生病、死亡的野鳥，則感染會提高，但目前整體風險仍較低。

目前紐約市五大行政區內，估計約有50萬隻流浪貓，美國獸醫協會(AVMA)資料則顯示，貓感染禽流感後可能會出現呼吸道疾病如呼吸困難等，嚴重則可能癲癇發作。由市府監管的動物保護機構「Animal Control Cares of NYC」則表示，目前並未發現市內有貓咪感染禽流感的疑似病例，但並沒有提供相關檢測的證據。

根據聯邦疾病管制預防中心(CDC)數據，今年已有近2000隻鳥類受到感染，過去兩年累計感染數量則為4870隻。而美國農業部的動植物衛生檢驗署(APHIS)更指出，今年為止皇后區和布朗士動物園已有10多隻野鴨因感染死亡，布朗士的一隻紅尾鷹、皇后區一隻大角鴞及布碌崙(布魯克林)一隻天鵝也因此受害。

禽流感 紐約市 布朗士

上一則

大都會公園賭場項目 土地使用修改案通過

下一則

美國江浙工商總會新年晚會 政商僑界齊聚
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

眾議員托瑞斯捍衛亞裔 考慮參選州長 爭取少數族裔重回民主黨

眾議員托瑞斯捍衛亞裔 考慮參選州長 爭取少數族裔重回民主黨
路邊停車阻消防栓救援 本月已2起釀3死

路邊停車阻消防栓救援 本月已2起釀3死
貝賽民宅凌晨傳火警 3人喪生

貝賽民宅凌晨傳火警 3人喪生
3死 紐約華人聚居區民宅半夜火警 出動上百消防員

3死 紐約華人聚居區民宅半夜火警 出動上百消防員

熱門新聞

本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。(美聯社)

紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

2025-02-17 07:14
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財