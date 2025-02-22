個人護理計畫4月過渡至PPL 華策會提醒重新註冊

華策會提醒所有參與「個人護理計畫」的民眾需在3月28日前完成重新註冊。 (記者范航瑜╱攝影)

華人 策畫協會(CPC)21日宣布，紐約市 的「個人護理計畫」(Consumer Directed Personal Assistance Program，簡稱CDPAP)服務，將於4月過渡至新的管理機構Public Partnerships LLC(PPL)。華策會提醒所有計畫參與者需在3月28日(周五)前完成重新註冊。

州議會此前決定，將「個人護理計畫」的薪資處理等職能整合至單一的「財政中介機構」(fiscal intermediary)，PPL即該計畫的唯一管理機構，將取代現有數百家提供相關服務的公司和組織。州府表示，此舉每年可節省5億元醫療補助經費。

在整合之後，華策會私人管理助理服務計畫(CPC Consumer Directed)是30多家獲批機構中，唯一專注華人社區的機構，華策會已與PPL簽訂分包合同，繼續提供「個人護理計畫」服務。過渡將於4月1日(周二)生效，除原有參與者需完成重新註冊外，新申請者及其個人助理亦可選擇華策會私人管理助理服務計畫，作為協調機構。

CPC總裁兼首席執行官何永康(Wayne Ho)表示，此次變更不會影響服務內容，唯一不同的是PPL將成為財務中介機構，負責薪資發放。他透露，盡管財務將由州府和PPL直接管理，但華策會仍將負責篩選和支持工作者、安排日程及監督服務。

「個人護理計畫」允許符合聯邦醫療補助計畫(俗稱白卡，Medicaid)資格的老年人或殘障人士由親友提供護理，該計畫在新冠疫情 後需求大增。目前，全州約30萬名消費者透過600多家機構獲得服務，PPL雖在全美21個州具備運營經驗，但此次為首次進入紐約，實際效果仍待觀察。