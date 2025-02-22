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皇后區邊界開2大麻店 長島華人憂

記者高雲兒／紐約報導
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位於長島與皇后區交界處的兩家大麻零售店即將同時營運。圖為其中一家greenflower。(取自店鋪社群媒體Instagram)
位於長島與皇后區交界處的兩家大麻零售店即將同時營運。圖為其中一家greenflower。(取自店鋪社群媒體Instagram)

近日傳出位於長島皇后區交界處的兩家大麻零售店即將同時營運，他們的出現讓鄰近且華人聚集的北亨普斯特鎮(North Hempstead)居民感到不安，擔憂這將導致青少年更容易接觸到大麻，可能引發犯罪率上升。

據悉，皇后區貝勒羅斯(Bellerose)一家名為Green Flower Wellness的大麻店，已在山邊大道(Hillside Avenue)和Langdale街處開業，而另一家大麻店HerbHub也將在附近開業。兩家店將分別位於Langdale街的兩端，與長島納蘇郡(Nassau County)北亨普斯特鎮邊界僅數英尺之遙。

此前，北亨普斯特鎮議會於2021年12月投票通過法案，禁止娛樂性大麻銷售，禁止在鎮內公共場所吸菸或使用大麻。然而，由於皇后區允許大麻銷售，兩家在皇后區和交界處開設的大麻店，加深了居民的不安。

代表新海德公園地區的華人鎮議員劉巧怡(Christine Liu)也對此表示擔憂，她表示，許多家庭搬到長島是為了優質學區，不希望孩子接觸大麻。然而這兩家店位於長島邊界，助長了大麻的普及化，與家長期望背道而馳。另外，居民遷居長島也是為了更安全的生活環境，但隨著大麻氣味在道路上變得常見，吸食後危險駕駛的風險勢必增加，威脅交通安全。

劉巧怡回顧，當地居民曾多次在鎮議會會議上發言，反對在社區內販售大麻，促使鎮政府選擇退出大麻銷售計畫。然而新開的大麻店雖位於皇后區，但緊鄰長島邊界，削弱了社區決策，影響居民的倡議成果，她對此呼籲紐約州參議員與州議員採取行動、制定法規，設立大麻店與選擇退出社區之間的緩衝區，確保這些社區不受間接影響。

北亨普斯特鎮長德塞娜(Jennifer DeSena)在一份聲明中表示，這些商店的選址是「明顯且公然地試圖向我們鎮內居民推銷大麻產品」，並指責州政府允許地方政府監管大麻銷售的承諾落空。她已與州代表討論可能設立緩衝區，以保護社區生活品質。

根據紐約州大麻管理辦公室發言人李蘭迪(Taylor Randi Lee)提供的信息，這兩家店均已獲得州政府的合法營業許可。

大麻 長島 皇后區

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