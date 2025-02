456畫展「僭越」從小鎮軼事 聚焦在美華人歧視歷史

456藝廊將展出華裔藝術家華妮的系列畫作「僭越」,通過藝術展示對於種族歧視的無聲抗爭。(記者曹馨元╱攝影)

美華藝術協會456藝廊將展出華裔 藝術家華妮(Jeannie Hua)的系列畫作「僭越」。華妮以華人 受到不公對待的真實歷史事件作為靈感,創作多幅拼貼(Collage)、油畫作品,通過藝術展示對於種族歧視 的無聲抗爭。

華妮出生於60年代末的俄亥俄州(Ohio)辛辛那堤(Cincinnati),在成長過程中曾遭受無數「日常化」的種族歧視與羞辱;90年代起,華妮擔任刑事辯護律師一職長達數十年,她於十年前決定追尋自己的藝術夢想。自芝加哥藝術學院(School of the Art Institute of Chicago)畢業後,華妮的作品如今在法國、加拿大、墨西哥多國,以及全美多州展出數十次。

數年前,華妮偶然間發現,在內華達州(Nevada)的一個小型礦業城鎮中,曾有十名華人移民被埋葬在一座由礦渣肥料堆積而成的小山丘下,而緊鄰這一埋葬地的則是安葬著托諾帕(Tonopah)昔日名流的公墓,「這就是白人如何對待我們的,就像對待垃圾一樣。」

受到這一發現的巨大觸動,華妮選擇用拼貼畫展現充滿淚痕與汙漬的歷史,並用金箔在上面描繪不同的神話人物,以代表悲傷的五個階段,即否認、憤怒、討價還價、沮喪和接受。同時,華妮還用油畫描繪了礦區的土丘、以及基督教中的天使形象;「油畫是西方藝術中被視作最崇高的媒介,也是父權制的媒介」,選用油畫呈現,也代表了華妮的反叛與抗爭。

在一副油畫作品中,華妮在經典基督形象的天使旁,用紫色顏料描繪了看似「與整幅畫作格格不入」的龍,「就像這條龍,我們(華裔)看上去可能不屬於這裡,但是我們在這裡、我們是這整體的一部分、而且我們不會離開。」

「僭越」系列畫作將自本月21日(周五)起,展出至3月7日(周五)。此外,還會於22日(周六)下午1時至4時舉辦抗議橫幅製作工坊,於24日(周一)晚6時舉行藝術家對談,於3月1日(周六)下午1時至2時舉行劇場選段朗誦,並於3月2日(周日)下午2時至4時舉行拼貼藝術工作坊。以上活動均在曼哈頓百老匯大道456號三層的456藝廊免費舉辦。