角聲移民講座 律師：餐飲服務業移民避談身分

美國亞裔律師公會代表朱燕怡及律師陳明利出席活動，向無證移民詳細解析當下非常時期的基本權利和注意事項。(記者高雲兒╱攝影)

美國移民 及海關執法局(ICE)近日加強對庇護 城市的執法，並在紐約市展開行動，逮捕超過50位移民。此舉引發移民社區恐慌，特別影響餐飲、美容、按摩及食品服務業等行業。為幫助市民應對當前形勢，基督教角聲佈道團於20日舉辦研討，美國亞裔律師公會代表朱燕怡及律師陳明利，向無證移民詳解當下非常時期的基本權利和注意事項。

律師們表示，新政府的移民政策已帶來重大變化，對華人社區影響深遠。目前，政府已開始大規模遣返非法入境 者，從南部邊境非法入境的人群，可能無法再利用庇護條款留在美國，庇護申請將被移至墨西哥進行處理。

但是律師們強調，美國境內所有人都受到憲法保護。民眾可以拒絕執法人員在無搜查令情況下的搜查，他們無需配合調查，並可詢問執法人員是否可以離開。若對方允許可直接離開，若拒絕則可保持沉默，並明確表示需要律師協助。當被逮捕時或逮捕後，也可保持沉默，不需向執法機構提供移民身分等信息。

律師們提醒，從事餐飲和服務業的移民，應減少與顧客的個人接觸，避免談論自身的移民身分或法律狀況，以免被舉報。開車時務必遵守交通規則，以減少被執法人員攔查。此外無論如何，都應避免觸犯任何刑事法規，因為即使是輕罪也可能導致被遣返。避免與已知有犯罪記錄的人群聚集。此外，提前尋求律師的代理，也是一種有效的保護措施，以確保在遇到法律問題時，能夠獲得及時且專業的法律協助。

律師們還詳解了保釋的相關規定。據了解，無證移民可以以書面方式提出保釋聽證請求。移民法官會根據提供的信息作出裁決，通常以口頭形式作出，由於聽證會不錄音，因此不會進行記錄。如有上訴，移民法官需基於聽證會筆記製作書面決定。任何一方均可對移民法官的決定，向移民上訴委員會(BIA)上訴。