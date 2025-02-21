曼哈頓連環捅人致華男亡案 律師：嫌犯恐無能力受審

曼哈頓連環捅人致華男亡一案，律師稱嫌犯或無能力受審，圖為一處案發現場血跡。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓 去年11月發生連環捅人致死案，一位遊民持刀殺害三人，其中一人為華人；然而，嫌犯李維拉(Ramon Rivera)的辯護律師20日指，根據最新精神鑑定結果，其可能因精神狀態不佳而無法完成庭審。

在當日曼哈頓高等法院的庭訊中，法官梅寧(Felicia Mennin)公布了醫學專家對李維拉精神狀態的評估結果。李維拉的代理律師達夕(Erin Darcy)表示，團隊認同評估結果，而檢方則要求更多時間審閱報告，決定後續如何處理案件。

過程中，嫌犯李維拉在西語翻譯下聽審，隨後被還押回雷克島(Rikers Island)監獄。李維拉去年12月對一級謀殺、三項二級謀殺及入室盜竊等拒不認罪。自去年11月18日因持廚刀在曼哈頓20個街區範圍內襲擊兩男一女後，李維拉是否具備基本認知能力成為疑點。

市長亞當斯 (Eric Adams)在案發後，直指刑事司法與心理健康系統失職，導致李維拉在多次前科後仍逍遙法外。另據法院紀錄顯示，李維拉在刺殺案發生前一個月曾因微竊罪被控，拒不認罪後獲釋候審，檢方在申請保釋金遭到駁回。

律師達夕在庭外對媒體「Gothamist」表示，兩位精神科醫師均認定李維拉精神狀況嚴重異常。若檢方最終同意李維拉無法受審，他將被送往醫院或其它專業設施接受治療，直至恢復足以理解庭審程序的能力。

時年51歲的李維拉所殺害三人中，一人為67歲的華埠 居民王昌(Chang Wang, 音譯)，生活在地蘭西街(Delancey St.)一個租賃公寓。李維拉預計將於3月6日再次出庭，屆時，檢方將就是否認同該精神鑑定結果發表進一步意見。