康州網路詐騙被舉報 2華男當場被捕遭控

紐約華男李宇東(音譯，左)、陳昆(音譯，右)因涉嫌網路詐騙在康州遭逮。(警方提供)

兩名紐約華男涉嫌網路詐騙，近日在康州諾里奇市(Norwich City)遭逮捕，並在當地法庭過堂。他們被指控通過精心策畫的網路騙局，引誘一名當地居民上當，交付大筆錢財，當他們試圖從受害者身上騙取更多錢財時，卻落入警方布置的機關。最終，二人被控偷竊(larceny)及犯罪未遂(criminal attempt)。

康州諾里奇警局稱，兩人分別為報住在布碌崙 (布魯克林)7大道32歲的陳昆(Kun Chen，音譯，下同)、以及報住皇后區 東法拉盛 30歲的李宇東(Yudong Li)。

警方表示，兩人透過網路詐騙，讓諾里奇市的一位居民相信，這是一場合法的金融交易，而且交易將使他有利可圖。在本月9日當周，受害者將一筆「很大數目的錢」交到了二人手中。不過，受害者最終還是對這兩人的行徑產生懷疑，而後報警。

兩名被告取走第一筆錢後，與受害者約定於18日在某地點，再從受害者處取一筆錢。但諾里奇市警方與康州州警特別調查部合作，在被告與受害者約定見面地點，事先部署執法人員，當場抓獲兩人。

兩名被告19日在當地法庭過堂，被控犯罪未遂和一級偷竊，保釋金為15萬元。諾里奇警方呼籲當地居民保持警覺，若發現類似可疑活動，應立即撥打電話(860)886-5561報警。