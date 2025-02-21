布碌崙華女盜領近3萬元 警公布照片盼提供線索

華女盜用她人身分，布碌崙銀行狂提近三萬元。(警方提供)

一名華女 盜用一名51歲女子的身分和銀行帳號信息，在布碌崙 (布魯克林)銀行提款，共盜走受害者近3萬元現金。警方近日公布嫌犯照片，希望知情者提供線索。

根據市警局，此案受害女性居住在市警66分局轄區。受害者報案稱，有人通過非法手段，取得她的身分資料和銀行帳戶後，在布碌崙的銀行盜取其存款。去年11月8日，這名女賊在位於羊頭灣(Sheepshead Bay)U大道1722號的大通銀行(Chase Bank)營業部盜取一筆存款。作案後，這名女賊又於去年11月12日在位於中木(Midwood)J大道1101號的另一大通銀行營業部盜取另一筆存款。直到去年11月19日查看銀行戶口時，受害者才發現自己帳戶內的2萬9300元存款已不翼而飛。

受害者報案後，66分局派出警探調查。在分析案情、釐清事實後，警方又從監控錄像獲得了嫌犯圖像，據悉，涉案者是一名華裔 女子，年齡約30多歲，身穿一件黑色羽絨服，頭戴一頂黑色棒球帽，留著披肩長髮。